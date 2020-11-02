У Німеччині продовжили локдаун до середини лютого, обмеження посилять

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та очільники урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня, під час екстреної наради домовилися щодо продовження локдауну в країні до 14 лютого. При цьому деякі обмеження посилять. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок класів FFP2 або N95 у магазинах, які продають товари повсякденного попиту, та в транспорті.

Як зазначила Меркель за підсумками наради, необхідність продовження та посилення обмежень пов'язана з поширенням мутованого варіанту коронавірусу, який спершу виявили у Великобританії.

За словами канцлерки, ухвалені раніше обмежувальні заходи, чинні до 31 січня, діятимуть до 14 лютого. У тому числі залишатимуться закритими майже всі школи та дитячі садки. Це питання викликало чи не найбільше суперечок.

Роботодавців зобов'яжуть до 15 березня цього року уможливити співробітникам роботу з дому, якщо вид діяльності це дозволяє.

Посилять вимоги щодо якості захисних масок під час богослужінь, у закладах з догляду за людьми похилого віку співробітники повинні використовувати маски класу FFP2.

Ухвалені домовленості ще мають бути закріплені урядами земель у відповідних розпорядженнях, тому вони набудуть чинності за кілька днів. Також можливі певні відмінності між окремими землями у заходах, які будуть запроваджені.

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 січня у Німеччині ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж семи днів, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 19 січня в Німеччині зафіксовано 2,063 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли майже 48 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування.