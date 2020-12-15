Коронавірус: у Німеччині вперше зафіксували понад 900 смертей за добу

У Німеччині за добу зафіксували 27728 нових інфікувань коронавірусом, померли 952 людини, в яких підтвердили зараження, що є рекордним показником для країні з початку епідемії. Про це в середу, 16 грудня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації управлінь охорони здоров'я місцевих органів влади.

Як зауважують в інституті, в оприлюднених напередодні показниках не містилося даних з федеральної землі Саксонія, а тому цифри за 16 грудня можуть включати дані з цієї землі за два дні.

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Минулої середи, 9 грудня, RKI повідомляв про 20815 нових заражень та 590 смертельних випадків. Про рекодні показники інфікувань та смертей за добу - 29875 та 598 відповідно - повідомляли 11 грудня.

Як зауважує інформагенція dpa, тенденція до зростання кількості смертельних випадків була очікуваною після росту числа інфікувань коронавірусом. Всього у Німеччині зафіксовано понад 1,3 мільйона заражень та більш ніж 23 тисячі летальних випадків.

Нагадаємо, з 16 грудня у Німеччині вдруге за рік набув чинності "жорсткий" локдаун. Його мета - стримати поширення коронавірусної інфекції в країні.

З 2 листопада у Німеччині діяв "м'який" локдаун, який, утім, не дав бажаного ефекту.

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Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Любек Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Гамбург Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Люнебург Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Берлін Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Мюнстер Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Бохум Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Лейпциг Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Ерфурт Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Франкфурт Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Майнц У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Нюнберг Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями Штутгарт Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта. Автор: Андреас Кірхгофф

