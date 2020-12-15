 Коронавірус: у Німеччині вперше зафіксували понад 900 смертей за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Новини

Коронавірус: у Німеччині вперше зафіксували понад 900 смертей за добу

У Німеччині за добу підтвердили рекордні 952 смертельні випадки, які пов'язані з коронавірусом. Про попередній рекордний показник повідомляли 11 грудня - 598 жертв.

У Німеччині вперше за добу зафіксували понад 900 смертей через коронавірус

У Німеччині вперше за добу зафіксували понад 900 смертей через коронавірус

У Німеччині за добу зафіксували 27728 нових інфікувань коронавірусом, померли 952 людини, в яких підтвердили зараження, що є рекордним показником для країні з початку епідемії. Про це в середу, 16 грудня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації управлінь охорони здоров'я місцевих органів влади.

Як зауважують в інституті, в оприлюднених напередодні показниках не містилося даних з федеральної землі Саксонія, а тому цифри за 16 грудня можуть включати дані з цієї землі за два дні. 

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Минулої середи, 9 грудня, RKI повідомляв про 20815 нових заражень та 590 смертельних випадків. Про рекодні показники інфікувань та смертей за добу - 29875 та 598 відповідно - повідомляли 11 грудня.

Як зауважує інформагенція dpa, тенденція до зростання кількості смертельних випадків була очікуваною після росту числа інфікувань коронавірусом. Всього у Німеччині зафіксовано понад 1,3 мільйона заражень та більш ніж 23 тисячі летальних випадків.

Нагадаємо, з 16 грудня у Німеччині вдруге за рік набув чинності "жорсткий" локдаун. Його мета - стримати поширення коронавірусної інфекції в країні.

З 2 листопада у Німеччині діяв "м'який" локдаун, який, утім, не дав бажаного ефекту.

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  • Гольстинські ворота - символ Любека

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    Бохум

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  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

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  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

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  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

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  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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