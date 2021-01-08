Коронавірус: локдаун у Німеччині подовжать до Великодня?

У Німеччині локдаун, запроваджений через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, економіки торкнувся лише частково. Під закриття потрапила більшість закладів торгівлі, закладів громадського харчування, розваг та відпочинку, однак офіси та заводи надалі працюють. Такий локдаун, який поки що нещодавно був подовжений до кінця січня, країна може витримати "дуже довго", каже віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Мовляв, життя повністю не зупинилося.

Забагато людей на вулицях

Однак саме це і критикує багато німецьких політиків як з опозиції, так і з влади. Адже вулицями німецьких міст досі пересувається дуже багато людей, те саме стосується і громадського транспорту. Порівняно з першим локдауном навесні 2020 року, мобільність населення Німеччини зараз є значно вищою. Через це німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) навіть розмірковує про нове подовження локдауну - на вісім-десять тижнів, пише таблоїд Bild із посиланням на депутатів партії Меркель в Бундестазі. Не називає остаточної дати завершення локдауну і віцеканцлер Олаф Шольц.

Попри локдаун багато людей у Німеччині в сніжну погоду скупчуються на лижних курортах

Окрім подовження локдауну, не виключені й посилення обмежень - передусім щодо можливості працювати в офісі. За оцінками Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, 56 відсотків найманих працівників у Німеччині можуть працювати з дому. Але де-факто роблять це набагато менше - надавати працівниками можливість виконувати роботу дистанційно німецькі роботодавці не зобов'язані. За даними опитування, проведеного близьким до профспілок Фондом Ганса Беклера, у листопаді 2020 року, коли в країні вже був чинний так званий "м'який локдаун", переважно або виключно з дому працювало лише 14 відсотків найманих працівників у Німеччині. Натомість під час першого локдауну навесні минулого року таких було 27 відсотків. І навіть у червні, коли більшість обмежень були зняті, таких було 16 відсотків.

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Примусова робота з дому?

І хоч роботодавці нинішнім станом речей, судячи з усього, переважно задоволені, деякі німецькі політики дотримуються іншої думки. Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) днями заявив: "Усюди, де лише можливо, потрібно, аби працівники мали можливість працювати з дому, прямо зараз".

Робота з дому - буденність для багатьох у Німеччині, але далеко не для всіх

Утім, поки що вимоги влади є лише рекомендаціями і закликами. На відміну від Франції чи Бельгії, де роботодавців ще минулого року зобов'язали надавати працівникам можливість працювати з дому під загрозою штрафів за невиконання припису, німецький уряд на такий крок поки що не йде. Водночас саме цього вимагає опозиційна партія Зелених. Очільниця фракції Зелених у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) називає великі офіси, в яких працює одночасно багато людей, "зонами ризику" поширення коронавірусу. На її думку, тих роботодавців, які цієї безпеки не усвідомлюють, потрібно в крайньому разі за допомогою закону змусити дозволити працювати людям з дому.

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Рішення - 25 січня

Говорячи про обов'язкову роботу з дому після останнього подовження локдауну, канцлерка Німеччини Анґела Меркель сказала, що уряд "поки що" не ухвалив відповідного рішення. Виходить, усе ще може змінитися? Наступна нарада канцлерки на керівників урядів федеральних земель запланована на 25 січня. Тоді має бути вирішена подальша доля нинішнього локдауну та можливих нових обмежень.

А поки що міністр праці Губертус Гайль обіцяє найближчими днями продовжити переговори з роботодавцями та профспілками про те, як зробити роботу з дому можливою для максимального числа працівників. При цьому він застерігає компанії: "Ми повинні всіма силами запобігти тому, щоб робочі місяця ставали місцями заражень. Адже навряд чи хтось із нас хоче, аби розширювали чинні обмеження і поширювали локдаун та всю економіку", - каже він.

Дивитись відео 01:38 Поділитись Німці атакували лижні курорти: через сніг і локдаун (05.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nWVZ Німці атакували лижні курорти: через сніг і локдаун (05.01.2021)