У Німеччині перевірять на зловживання центри тестування на COVID

У Німеччині перевіряють роботу центрів тестування на коронавірус, підтвердили в суботу, 29 травня, прокурори міст Бохум та Любек. Йдеться про центри безкоштовного для громадян тестування на коронавірус, які фінансуються державою, і яких останнім часом з'явилося дуже багато по всій Німеччині. Наразі кожен житель країни має право на безкоштовне тестування, з результатами якого можна відвідувати магазини, ресторани та розважальні заклади. Йдеться про швидкі тести, на обробку яких зазвичай необхідно 15 хвилин.

Наразі такі центри отримують до 18 євро за проведення одного тесту. У квітні та травні держава виділила на такі центри загалом 660 мільйонів євро.

Причиною перевірок є нещодавнє розслідування німецьких телеканалів NDR та WDR, а також газети Süddeutsche Zeitung, які виявили випадки зловживань у центрах тестування. Як приклад наводиться центр у Кельні, який насправді зробив усього 70 тестів, але у звіті про відшкодування повідомив, що було протестовано тисячу осіб. У тестових центрах в Ессені, Мюнстері та в інших містах були виявлені схожі розбіжності.

Прокуратура міста Бохум підтвердила, що наразі ведеться розслідування щодо двох осіб з компанії в цьому місті, яка управляє кількома центрами тестування. В рамках цієї справи були проведені обшуки та вилучені документи.

Міністерство юстиції Німеччини наголосило на необхідності перевірок рахунків компаній, які займаються тестуванням на коронавірус, якщо є підозри щодо зловживань. У Німеччині комерційне шахрайство карається позбавленням волі на термін до 10 років.

Тим часом міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що впевнений у тому, що більшість таких компаній поводять себе "належним чином". Водночас він заявив, що число перевірок таких центрів буде збільшено. За його словами, ще до появи цих розслідувань уряд думав над зниженням відшкодувань для центрів тестування. "Чи то маски, чи тестування - будь-кому, хто використовує пандемію для злочинного збагачення, має бути соромно", - написав Шпан у Twitter.