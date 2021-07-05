 Коронавірус: у Німеччині зростає показник захворюваності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

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Новини

Коронавірус: у Німеччині зростає показник захворюваності

Знову більше людей у Німеччині інфікуються коронавірусом. Попри це, показники інфікування і летальності від COVID-19 залишаються низькими.

Агітація за вакцинацію від коронавірусу

Агітація за вакцинацію від коронавірусу у Крефельді

У Німеччині за добу 10 липня зафіксували 745 нових випадків інфікування коронавірусом. Шестеро хворих із діагнозом COVID-19 померли. Про це повідомив Інститут імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) в неділю, 11 липня.

Семиденний середній показник приросту нових випадків зріс із 5,8 (10 липня) до 6,2 випадка на 100 тисяч людей. У кінці минулого тижня цей показник становив 4,9. Найвищої позначки він сягнув 22 грудня 2020 року: 197,6 випадка.

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Інформація, яку публікують у вихідні та святкові дні, зазвичай дещо відрізняється від реальних показників, тому що в такі дні менше тестують і отримують неповні дані з регіонів.

35 мільйонів людей повністю вакциновані 

У Німеччині вже понад 42 відсотки населення (35 мільйонів людей) повністю вакциновані від коронавірусу. 58,2 відсотка (48,4 мільйона людей) отримали щонайменше одну дозу.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) прокоментував ці цифри на своїй сторінці у соцмережі Twitter: "Це добре, але у змаганні з дельта-варіантом ще недостатньо. Вакцина доступна для всіх. Будь ласка, скористайтеся нею!"

Коли відмовитися від обмежень? Політики мають різні думки

Раніше міністерка юстиції й захисту прав споживачів Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) виступила проти швидкого скасування решти коронавірусних обмежень. Для цього необхідно "пройти значно далі в напрямку колективного імунітету", цитують урядовицю німецькі ЗМІ. Діти, дорослі з хронічними захворюваннями і вагітні жінки "не можуть захиститися за допомогою щеплення, навіть якби хотіли", пояснила вона. Ламбрехт додала, що водночас потрібно регулярно перевіряти, чи відповідають обмеження актуальній епідемічній ситуації. Вона також виступила за те, щоб обов'язок носити маски у школах зберігався.

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Соратник Ламбрехт у Соціал-демократичній партії Німеччини, міністр закордонних справ Гайко Мас (Heiko Maas) виступає за скасування решти обмежень через кілька тижнів.

Водночас голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) застерігає від поспішних кроків на тлі поширення дельта-варіанту коронавірусу. У коментарі виданню Bild am Sonntag він висловив думку, що ті, хто поводяться "нерозсудливо" і не дотримуються правил безпеки, ризикують спричинити четверту хвилю пандемії. Шойбле закликав носити маски в закритих приміщеннях, щоб потім не довелося знову зачиняти школи.

Загалом у Німеччині від початку пандемії виявили коронавірус у 3 736 165 людей. 91 231 пацієнт помер. Понад 3,63 мільйона осіб одужали. 

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Через пів року після щеплень BioNTech/Pfizer імунний захист знижується

Для захисту від коронавірусу може знадобитися третя доза вакцини BioNTech/Pfizer, яку доведеться щеплювати за 6-12 місяців після перших доз. Про це заявили в BioNTech і Pfizer.  

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