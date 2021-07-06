У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що держави ЄС мають достатньо вакцин для повної імунізації щонайменше 70 відсотків дорослого населення ЄС до кінця липня.
Європейський Союз досяг поставлених ним цілей у забезпеченні вакцинами від коронавірусу 70 відсотків дорослого населення об'єднання. Про це в суботу, 10 липня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомляє інформаційне агентство dpa.
За її словами, до завершення поточних вихідних ЄС надасть своїм державам-членам достатній обсяг вакцин, аби ще упродовж липня забезпечити повну імунізацію від коронавірусу "щонайменше 70 відсотків дорослого населення". "ЄС дотримав слова", - підсумувала політикиня. Станом на неділю, 11 липня, серед різних регіонів ЄС буде розподілено загалом близько 500 мільйонів доз вакцин від SARS-CoV-2, додала фон дер Ляєн.
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За її словами, ще рано говорити про подолання пандемії. "Але ми готові постачати нові вакцини - у тому числі проти нових варіантів", - наводить її слова агенція AFP. Голова Єврокомісії також закликала держави-члени ЄС зробити все для поступу в імунізації населення ЄС.
Поставки вакцин, включно із запланованими до кінця дня 11 липня, загалом становлять 330 мільйонів доз вакцини від Biontech/Pfizerh, близько 100 мільйонів доз препарату від Astrazeneca, 50 мільйонів доз вакцини Moderna та близько 20 мільйонів доз від Johnson & Johnson, пояснили в ЄС. Нагадаємо, за винятком Johnson & Johnson, для повного захисту від коронавірусу потрібні дві дози вищевказаних вакцин.
У 27 державах-членах ЄС проживає близько 366 мільйонів осіб старше 18 років.
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За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, частка повністю вакцинованих осіб старше 18 років у ЄС та Європейській економічній зоні (до якої окрім країн ЄС входить також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, але не входить Швейцарія) поки що складає 44,1 відсотка.