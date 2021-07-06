У ЄС достатньо COVID-вакцин для щеплення 70 відсотків дорослих у липні

Європейський Союз досяг поставлених ним цілей у забезпеченні вакцинами від коронавірусу 70 відсотків дорослого населення об'єднання. Про це в суботу, 10 липня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомляє інформаційне агентство dpa.

За її словами, до завершення поточних вихідних ЄС надасть своїм державам-членам достатній обсяг вакцин, аби ще упродовж липня забезпечити повну імунізацію від коронавірусу "щонайменше 70 відсотків дорослого населення". "ЄС дотримав слова", - підсумувала політикиня. Станом на неділю, 11 липня, серед різних регіонів ЄС буде розподілено загалом близько 500 мільйонів доз вакцин від SARS-CoV-2, додала фон дер Ляєн.

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Вакцини і проти нових варіантів коронавірусу

За її словами, ще рано говорити про подолання пандемії. "Але ми готові постачати нові вакцини - у тому числі проти нових варіантів", - наводить її слова агенція AFP. Голова Єврокомісії також закликала держави-члени ЄС зробити все для поступу в імунізації населення ЄС.

Поставки вакцин, включно із запланованими до кінця дня 11 липня, загалом становлять 330 мільйонів доз вакцини від Biontech/Pfizerh, близько 100 мільйонів доз препарату від Astrazeneca, 50 мільйонів доз вакцини Moderna та близько 20 мільйонів доз від Johnson & Johnson, пояснили в ЄС. Нагадаємо, за винятком Johnson & Johnson, для повного захисту від коронавірусу потрібні дві дози вищевказаних вакцин.

У 27 державах-членах ЄС проживає близько 366 мільйонів осіб старше 18 років.

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За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, частка повністю вакцинованих осіб старше 18 років у ЄС та Європейській економічній зоні (до якої окрім країн ЄС входить також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, але не входить Швейцарія) поки що складає 44,1 відсотка.