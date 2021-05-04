 Суд зобов′язав AstraZeneca допоставити ЄС 50 мільйонів доз вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2021

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Суд зобов'язав AstraZeneca допоставити ЄС 50 мільйонів доз вакцини

Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca наприкінці травня, звинувативши концерн в недопоставці вакцин від COVID-19. Тепер компанія повинна дотримуватися встановленого плану поставок.

AstraZeneca має допоставити в ЄС 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

AstraZeneca має допоставити в ЄС 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Суд першої інстанції у Брюсселі в п'ятницю, 18 червня, зобов'язав фармконцерн AstraZeneca до кінця вересня поставити в Євросоюз 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. За рішенням суду, концерн також повинен дотримуватися встановленого плану поставок, в іншому разі йому загрожує грошовий штраф, повідомляє інформагентство dpa.

Зокрема, до 26 липня AstraZeneca повинна поставити 15 мільйонів доз вакцини, до 23 серпня - 20 мільйонів доз і до 27 вересня - 15 мільйонів доз. У разі затримок буде стягуватися штраф у розмірі 10 євро за кожну дозу. Суд відхилив інші вимоги Єврокомісії.

Наприкінці травня Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca, звинувативши концерн у постачанні меншого за погоджений у договорі обсягу вакцин. Країни ЄС очікували поставку 300 мільйонів доз вакцин до кінця червня, але в першому кварталі року концерн поставив лише 30 мільйонів замість 120 мільйонів доз. Брюссель вимагає 90 мільйонів доз, які не поставили з січня по кінець квітня.

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Єврокомісія і AstraZeneca привітали рішення суду

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що рішення суду "зміцнює позицію" ЄС. У свою чергу, в AstraZeneca також привітали рішення суду. У пресрелізі компанії йдеться, що суд зобов'язав її поставити 80,2 мільйона доз до 27 вересня. AstraZeneca стверджує, що донині поставила ЄС понад 70 мільйонів доз вакцини і до кінця червня поставить "значно більше" за 80,2 мільйона доз.

Наступне судове засідання у цій справі пройде у вересні. Тоді почнуться слухання справи по суті.

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