 Єврокомісія додатково закупить 150 мільйонів доз вакцини Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

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Новини

Єврокомісія додатково закупить 150 мільйонів доз вакцини Moderna

Єврокомісія домовилася про купівлю ще 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

Вакцина Moderna

Вакцина Moderna

Єврокомісія домовилася про постачання ще 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу Moderna. Про це в вівторок, 22 червня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Сьогодні ми забезпечили постачання 150 мільйонів додаткових доз вакцини Moderna. Ми також забезпечили контракт на вакцини нового покоління", - написала фон дер Ляєн у Twitter. За її словами, це дозволить Єврокомісії гнучко замовляти адаптовані вакцини від коронавірусу, щоб захистити населення ЄС від нових варіантів вірусу.

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Як повідомляє агентство dpa, постачання вакцини має розпочатися в третьому кварталі цього року та триватиме в 2022 році. Єврокомісія має два контракти з американською компанією Moderna: один (на 160 мільйонів доз) було укладено минулого року, другий - в лютому цього року. Другий контракт передбачає замовлення 150 мільйонів доз, а також опціон на ще 150 мільйонів. Саме цей опціон зараз вирішила використати Єврокомісія.

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Вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і розроблений компаніями Biontech та Pfizer препарат, є мРНК-вакциною. Її вважають ефективною та безпечною.

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BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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