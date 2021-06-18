Єврокомісія додатково закупить 150 мільйонів доз вакцини Moderna

Єврокомісія домовилася про постачання ще 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу Moderna. Про це в вівторок, 22 червня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Сьогодні ми забезпечили постачання 150 мільйонів додаткових доз вакцини Moderna. Ми також забезпечили контракт на вакцини нового покоління", - написала фон дер Ляєн у Twitter. За її словами, це дозволить Єврокомісії гнучко замовляти адаптовані вакцини від коронавірусу, щоб захистити населення ЄС від нових варіантів вірусу.

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Як повідомляє агентство dpa, постачання вакцини має розпочатися в третьому кварталі цього року та триватиме в 2022 році. Єврокомісія має два контракти з американською компанією Moderna: один (на 160 мільйонів доз) було укладено минулого року, другий - в лютому цього року. Другий контракт передбачає замовлення 150 мільйонів доз, а також опціон на ще 150 мільйонів. Саме цей опціон зараз вирішила використати Єврокомісія.

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Вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і розроблений компаніями Biontech та Pfizer препарат, є мРНК-вакциною. Її вважають ефективною та безпечною.