Moderna знизила показник ефективності своєї вакцини

Американська компанія Moderna у вівторок, 13 квітня, оприлюднила оновлені дані щодо ефективності своєї вакцини проти COVID-19, що була створена за технологією мРНК.

Згідно з цими даними, вакцина в 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95 відсотках випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб. При цьому в грудні 2020 року в статті, опублікованій у New England Journal of Medicine, компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка випадків.

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Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу, повідомляє агентство AFP. Згідно з даними компанії, на 12 квітня вона відвантажила в різні країни світу вже 132 мільйони доз вакцини, з них приблизно 117 мільйонів – у США.

Як повідомлялося, 13 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок імунізації українців вакциною від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Досі в країні використовувалася лише вакцина від коронавірусу Covishield. Степанов також додав, що упродовж тижня очікуються постачання до України 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Дивитись відео 03:02 Поділитись Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3qyUC Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)