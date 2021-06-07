У Петербурзі перевірять сувенірну продукцію через форму збірної України - ЗМІ

Влада РФ перевірить, чи продавали у Петербурзі форму збірної України з футболу як сувенірну продукцію. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерело у суботу, 12 червня.

"На основі експертизи, яка оцінювала форму збірної України щодо посягання на територіальну цілісність Росії й інші форми екстремізму, перевірятимуться точки торгівлі продукцією чемпіонату Європи з футболу", - сказав співрозмовник.

За його словами, йдеться, зокрема, про сувенірну торгівлю на стадіоні, де збірна Росії програла збірній Бельгії з рахунком 0:3.

Водночас інше джерело агентстсва, знайоме з підготовкою об'єктів до Євро-2020, сказало, що не варто очікувати на торгівлю формою всіх учасників чемпіонату в Петербурзі, тим більше, якщо ця збірна не грає в Петербурзі в груповій стадії.

"Не думаю, що ви зможете знайти в сувенірній лавці форму, наприклад, Уельсу або Швейцарії. Це питання стосується комерційних очікувань продавців, а вони не стануть продавати предмети, на яких не очікується попиту", - пояснило джерело.

При цьому співрозмовник не зміг точно сказати, чи продається в Петербурзі форма збірної України до Євро-2020.

У пресслужбі оргкомітету "Інтерфаксу" не змогли відповісти на питання, чи продається в Петербурзі футболка збірної України до Євро-2020. У пресслужбі Фестивалю уболівальників повідомили, що форми збірної України в продажу у них немає.

Після протесту з боку Росії

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЄФА щодо форми української збірної. Він додав, що Україна довела УЄФА, що гасла "Слава Україні!", "Героям слава!", великий герб збірної на карті України є офіційними футбольними символами України.

Раніше УЄФА висунула до України вимогу прибрати "політичне" гасло з форми національної збірної з футболу для участі у Євро-2020. В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім, "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!" - Ред.) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

8 червня Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. До цього УЄФА затвердила цю форму.

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