Євро-2020: Україна програла Австрії

Національна збірна України з футболу програла в понеділок, 21 червня, свій третій і заключний матч групового етапу Євро-2020 проти збірної Австрії. Підопічні Андрія Шевченка поступилися австрійцям з рахунком 0:1.

Австрійці зуміли відкрити рахунок на 21-й хвилині завдяки голу півзахисника Крістофа Баумґартнера (Christoph Baumgartner), який відправив м'яч у ворота українців після подачі кутового. Водночас спроби української команди змусити капітулювати австрійського голкіпера та хоча б зрівняти рахунок завершилися невдачею.

Україні для того, щоб посісти друге місце в групі С, достатньо було нічиєї. Однак, це місце з шістьма очками здобула австрійська команда і таким чином забезпечила собі вихід у 1/8 фіналу континентальної першості. Українці фінішували у групі на третьому місці з 3 очками і мають примарні шанси на вихід до плей-оф з цієї позиції - все залежатиме від результатів команд за підсумками групової стадії Євро-2020 в усіх шести групах. Ситуація визначиться ввечері 23 червня.

Інша зустріч у цій групі між збірними Нідерландів і Північної Македонії завершилася очікуваною впевненою перемогою нідерландської команди з рахунком 3:0. Як повідомлялося, українська збірна програла в стартовому матчі збірній Нідерландів з рахунком 2:3. Водночас у другому турі підопічним Андрія Шевченка вдалося 17 червня обіграти збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Так само 17 червня збірна Нідерландів зуміла забезпечити собі вихід у 1/8 фіналу першості, обігравши австрійську команду з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі триватимуть до 11 липня одразу в кількох європейських містах.