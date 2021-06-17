 Євро-2020: Україна програла Австрії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

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Новини

Євро-2020: Україна програла Австрії

Третій поєдинок у груповому етапі Євро-2020 завершився для України поразкою з рахунком 0:1. Збірна Австрії при цьому забезпечила собі вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Збірна України програла збірній Австрії й вилетіла з Євро-2020

Спроби українського форварда Ярмоленка зрівняти рахунок завершилися нічим

Національна збірна України з футболу програла в понеділок, 21 червня, свій третій і заключний матч групового етапу Євро-2020 проти збірної Австрії. Підопічні Андрія Шевченка поступилися австрійцям з рахунком 0:1.

Австрійці зуміли відкрити рахунок на 21-й хвилині завдяки голу півзахисника Крістофа Баумґартнера (Christoph Baumgartner), який відправив м'яч у ворота українців після подачі кутового. Водночас спроби української команди змусити капітулювати австрійського голкіпера та хоча б зрівняти рахунок завершилися невдачею.

Україні для того, щоб посісти друге місце в групі С, достатньо було нічиєї. Однак, це місце з шістьма очками здобула австрійська команда і таким чином забезпечила собі вихід у 1/8 фіналу континентальної першості. Українці фінішували у групі на третьому місці з 3 очками і мають примарні шанси на вихід до плей-оф з цієї позиції - все залежатиме від результатів команд за підсумками групової стадії Євро-2020 в усіх шести групах. Ситуація визначиться ввечері 23 червня.

Інша зустріч у цій групі між збірними Нідерландів і Північної Македонії завершилася очікуваною впевненою перемогою нідерландської команди з рахунком 3:0. Як повідомлялося, українська збірна програла в стартовому матчі збірній Нідерландів з рахунком 2:3. Водночас у другому турі підопічним Андрія Шевченка вдалося 17 червня обіграти збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Так само 17 червня збірна Нідерландів зуміла забезпечити собі вихід у 1/8 фіналу першості, обігравши австрійську команду з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Євро-2020 мав відбутися минулого літа, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі триватимуть до 11 липня одразу в кількох європейських містах.

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