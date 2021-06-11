Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі

Збірна Іспанії стала п'ятим чвертьфіналістом Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, що відбувся у понеділок, 28 червня, в Копенгагені на стадіоні "Паркен" за присутності 18 тисяч глядачів, іспанці перемогли в драматичному матчі віцечемпіонів світу хорватів у додатковий час з рахунком 5:3.

Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

Рахунок у матчі відкрили на 20-ій хвилині - і вже вдев'яте на цій першості було зафіксовано автогол. Воротар іспанців Унаї Сімон не зміг зупинити м'яч, який досить сильно відправив назад з-за меж штрафного майданчика півзахисник Педрі.

Унаї Сімон не зміг зупинити пас назад від Педру

"Фурія роха" відігралася ще в першому таймі: на 38-ій хвилині атакувальний півзахисник іспанців Пабло Сарабія добив м'яч у ворота хорватів.

Другий тайм також завершився нічиєю

На 57-ій хвилині захисник іспанців Сесар Аспілікуета головою з близької відстані відправив м'яч у ворота хорватів, замкнувши блискучий фланговий навіс Феррана Торреса. А на 77-ій хвилині вже Ферран Торрес, вийшовши сам на сам, переграв воротаря хорватів. Прекрасний пас через пів поля віддав його однофамілець - Пау Торрес. Здавалося, квиток у чвертьфінал у триразових чемпіонів Європи - в кишені.

Третій гол у сітці воріт хорватів

Утім, чинні віцечемпіони світу не здавалися. На 85-ій хвилині хорвати скоротили відставання: Міслав Оршич проштовхнув м'яч у ворота іспанців. А на другій доданій хвилині Маріо Пашаліч зрівняв рахунок, перевівши гру в овертайм. Пашаліч відгукнувся на навіс Оршича, випередив захисників іспанців і блискучим ударом головою відправив м'яч у ворота Унаї Сімона.

Маріо Пашаліч святкує гол у ворота іспанців

Іспанія забила два голи в овертаймі

У додатковий час обидві команди одразу створили небезпечні моменти біля воріт суперника. На 100-ій хвилині матчу нападник іспанців Альваро Мората прийняв у штрафній точну флангову передачу від Дані Ольмо та потужним ударом лівою вивів іспанців уперед. А за 3 хвилини Ольмо знову ж точною передачею з правого флангу знаходить у штрафному майданчику Мікеля Оярсабаля, який встановив остаточний результат у матчі.

Альваро Мората забиває четвертий гол у ворота хорватів

Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал пробилися збірні Чехії та Бельгії, а першу чвертьфінальну пару утворили команди Данії та Італії. Суперник іспанців визначиться у матчі французів та швейцарців, який відбудеться пізніше цього дня у Бухаресті. А 29 червня за останні путівки в чвертьфінал посперечаються збірні Англії та Німеччини, а також Швеції та України.