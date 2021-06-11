 Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Євро-2020: Іспанія перемагає Хорватію у драматичному матчі в овертаймі

Збірна Іспанії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2020, перемігши у драматичному матчі в додатковий час команду Хорватії з рахунком 5:3.

Іспанці святкують вихід у чвертьфінал Євро-2020

Іспанці святкують вихід у чвертьфінал Євро-2020

Збірна Іспанії стала п'ятим чвертьфіналістом Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, що відбувся у понеділок, 28 червня, в Копенгагені на стадіоні "Паркен" за присутності 18 тисяч глядачів, іспанці перемогли в драматичному матчі віцечемпіонів світу хорватів у додатковий час з рахунком 5:3.

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Рахунок у матчі відкрили на 20-ій хвилині - і вже вдев'яте на цій першості було зафіксовано автогол. Воротар іспанців Унаї Сімон не зміг зупинити м'яч, який досить сильно відправив назад з-за меж штрафного майданчика півзахисник Педрі.

Унаї Сімон не зміг зупинити пас назад від Педру

Унаї Сімон не зміг зупинити пас назад від Педру

"Фурія роха" відігралася ще в першому таймі: на 38-ій хвилині атакувальний півзахисник іспанців Пабло Сарабія добив м'яч у ворота хорватів.

Другий тайм також завершився нічиєю

На 57-ій хвилині захисник іспанців Сесар Аспілікуета головою з близької відстані відправив м'яч у ворота хорватів, замкнувши блискучий фланговий навіс Феррана Торреса. А на 77-ій хвилині вже Ферран Торрес, вийшовши сам на сам, переграв воротаря хорватів. Прекрасний пас через пів поля віддав його однофамілець - Пау Торрес. Здавалося, квиток у чвертьфінал у триразових чемпіонів Європи - в кишені.

Третій гол у сітці воріт хорватів

Третій гол у сітці воріт хорватів

Утім, чинні віцечемпіони світу не здавалися. На 85-ій хвилині хорвати скоротили відставання: Міслав Оршич проштовхнув м'яч у ворота іспанців. А на другій доданій хвилині Маріо Пашаліч зрівняв рахунок, перевівши гру в овертайм. Пашаліч відгукнувся на навіс Оршича, випередив захисників іспанців і блискучим ударом головою відправив м'яч у ворота Унаї Сімона.

Маріо Пашаліч святкує гол у ворота іспанців

Маріо Пашаліч святкує гол у ворота іспанців

Іспанія забила два голи в овертаймі

У додатковий час обидві команди одразу створили небезпечні моменти біля воріт суперника. На 100-ій хвилині матчу нападник іспанців Альваро Мората прийняв у штрафній точну флангову передачу від Дані Ольмо та потужним ударом лівою вивів іспанців уперед. А за 3 хвилини Ольмо знову ж точною передачею з правого флангу знаходить у штрафному майданчику Мікеля Оярсабаля, який встановив остаточний результат у матчі.

Альваро Мората забиває четвертий гол у ворота хорватів

Альваро Мората забиває четвертий гол у ворота хорватів

Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал пробилися збірні Чехії та Бельгії, а першу чвертьфінальну пару утворили команди Данії та Італії. Суперник іспанців визначиться у матчі французів та швейцарців, який відбудеться пізніше цього дня у Бухаресті. А 29 червня за останні путівки в чвертьфінал посперечаються збірні Англії та Німеччини, а також Швеції та України. 

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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