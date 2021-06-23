Євро-2020: Чехія здолала Нідерланди і вийшла до чвертьфіналу

Футбольна збірна Чехії в неділю, 27 червня, виборола місце у чвертьфіналі Євро-2020 після перемоги над Нідерландами на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті.

Перший тайм завершився без голів. У другому таймі Нідерланди опинилися в меншості - Маттейс Де Лігт отримав червону картку за гру рукою.

Чехія скористалася перевагою. Томаш Голеш забив перший гол на 68-й хвилині. Патрік Шик забив другий м'яч на 80-й хвилині.

У чвертьфіналі Чехія 3 липня зіграє з Данією на стадіоні в Баку, Азербайджан.

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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Амстердам - "Йоган Кройф Арена" Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Севілья - Олімпійський стадіон Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Глазго - стадіон "Гемпден-Парк" До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі". Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко

