 Євро-2020: Італія здолала Австрію і пробилася до чвертьфіналу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Новини

Євро-2020: Італія здолала Австрію і пробилася до чвертьфіналу

В одній восьмій фіналу Євро-2020 збірна Італії в додатковий час перемогла збірну Австрію з рахунком 2:1. У чвертьфіналі Італія зіграє з переможцем матчу Бельгія - Португалія, який пройде 27 червня.

Збірна Італії радіє перемозі над Австрією

Збірна Італії радіє перемозі над Австрією на Євро-2020

Футбольна збірна Італії у суботу, 26 червня, пробилась до чвертьфіналу Євро-2020 після перемоги над Австрією на лондонському стадіоні "Уемблі".

Основний час гри закінчився з рахунком 0:0. При цьому австрієць Марко Арнаутовіч вивів свою команду вперед на 65-й хвилині, але через офісайд арбітр не зарахував цей гол.

Після закінчення основного часу командам дали два додаткові тайми по 15 хвилин. Ними активно скористалися гравці італійської збірної Федеріко К'єза та Матео Пессіна, які забили по голу на 95-й і 105-й хвилині матчу. Австрійці, однак, не здавалися і таки забили гол - Саша Калайджич вразив ворота італійців на 114-й хвилині. 

Італієць Матео Пессіна забиває другий гол на 105-й хвилині матчу

Італієць Матео Пессіна забиває другий гол на 105-й хвилині матчу

Завдяки цій перемозі збірна Італії побила свій власний рекорд - серію із 31 безпрограшного поєдинку, який до цього зафіксували у 1930-х роках. Також було перевершено рекорд колишнього воротаря Італії Діно Зоффа, який не пропустив жодного голу за 1143 хвилину матчів у 1972-1974 роках, наголошує агенція dpa.

У чвертьфіналі Італія зіграє з переможцем матчу Бельгія - Португалія, який відбудеться 27 червня у Севільї. 

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