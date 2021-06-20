 Євро-2020: Данія громить Уельс і стає першим чвертьфіналістом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Євро-2020: Данія громить Уельс і стає першим чвертьфіналістом

Збірна Данії вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, впевнено здолавши в 1/8 фіналу збірну Уельсу. Її суперник у наступній стадії чемпіонату визначиться 27 червня в Лондоні.

Збірна Данії - у чвертьфіналі Євро-2020

Збірна Данії - у чвертьфіналі Євро-2020

Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020. У першому матчі 1/8 фіналу чемпіонату, який відбувся в суботу, 26 червня, на "Амстердам Арені", данці здолали збірну Уельсу з рахунком 0:4.

Данці відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу - влучним дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика м'яч у сітку воріт валлійців відправив нападник збірної Данії Каспер Дольберг. Перед забитим голом збірна Данії мала ігрову перевагу та більше за суперника володіла м'ячем. Валлійці теж створили кілька гострих моментів біля воріт данців. Після забитого голу до кінця першого тайму збірна Данії продовжила домінувати на футбольному полі, мала шанси забити, однак подвоїти свою перевагу до перерви не змогла.

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Вдалося це данцям на початку другого тайму - на 48-й хвилині після грубої помилки захисту збірної Уельсу Дольберг оформив дубль у матчі та впритул розстріляв ворота суперника.

Каспер Дольберг святкує свій другий забитий гол

Каспер Дольберг святкує свій другий забитий гол

На 88-й хвилині данський захисник Йоакім Мехле довів рахунок до розгромного, замкнувши атаку своєї збірної влучним ударом у лівий від воротаря кут воріт. І вже у доданий час нападник збірної Данії Мартін Брейтвейт завершив розгром валлійців - 0:4.

Гол Йоакіма Мехле - 3:0 на користь данців

Гол Йоакіма Мехле - 3:0 на користь данців

У чвертьфіналі данці зустрінуться з переможцем іншої пари 1/8 фіналу - Нідерланди-Чехія, які зіграють у неділю, 27 червня.

У суботу о 22-й годині за київським часом на лондонському стадіоні "Вемблі" розпочнеться другий матч 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Італії поміряється силами зі збірною Австрії. Австрійці грали в одній групі з Україною і матч між ними завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Австрії.

29 червня: Матч Україна - Швеція у Глазго

Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Початок гри - о 22-й годині за київським часом. Українці у груповій стадії турніру виграли матч проти Північної Македонії і програли два інших - проти Нідерландів та проти Австрії. Цього виявилося достатньо, щоб вийти до плей-оф чемпіонату з третього місця у групі. Це стало можливим, зокрема, завдяки виграшу збірної Швеції у збірної Польщі в заключному турі групового етапу турніру у групі E.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Дивитись відео 04:21

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    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

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  • Уве Зеелер, 1966 рік

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    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

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    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

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  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

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    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

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    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

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    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

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    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

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