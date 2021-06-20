Євро-2020: Данія громить Уельс і стає першим чвертьфіналістом

Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020. У першому матчі 1/8 фіналу чемпіонату, який відбувся в суботу, 26 червня, на "Амстердам Арені", данці здолали збірну Уельсу з рахунком 0:4.

Данці відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу - влучним дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика м'яч у сітку воріт валлійців відправив нападник збірної Данії Каспер Дольберг. Перед забитим голом збірна Данії мала ігрову перевагу та більше за суперника володіла м'ячем. Валлійці теж створили кілька гострих моментів біля воріт данців. Після забитого голу до кінця першого тайму збірна Данії продовжила домінувати на футбольному полі, мала шанси забити, однак подвоїти свою перевагу до перерви не змогла.

Читайте також: Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Вдалося це данцям на початку другого тайму - на 48-й хвилині після грубої помилки захисту збірної Уельсу Дольберг оформив дубль у матчі та впритул розстріляв ворота суперника.

Каспер Дольберг святкує свій другий забитий гол

На 88-й хвилині данський захисник Йоакім Мехле довів рахунок до розгромного, замкнувши атаку своєї збірної влучним ударом у лівий від воротаря кут воріт. І вже у доданий час нападник збірної Данії Мартін Брейтвейт завершив розгром валлійців - 0:4.

Гол Йоакіма Мехле - 3:0 на користь данців

У чвертьфіналі данці зустрінуться з переможцем іншої пари 1/8 фіналу - Нідерланди-Чехія, які зіграють у неділю, 27 червня.

У суботу о 22-й годині за київським часом на лондонському стадіоні "Вемблі" розпочнеться другий матч 1/8 фіналу Євро-2020. Збірна Італії поміряється силами зі збірною Австрії. Австрійці грали в одній групі з Україною і матч між ними завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Австрії.

29 червня: Матч Україна - Швеція у Глазго

Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Початок гри - о 22-й годині за київським часом. Українці у груповій стадії турніру виграли матч проти Північної Македонії і програли два інших - проти Нідерландів та проти Австрії. Цього виявилося достатньо, щоб вийти до плей-оф чемпіонату з третього місця у групі. Це стало можливим, зокрема, завдяки виграшу збірної Швеції у збірної Польщі в заключному турі групового етапу турніру у групі E.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Дивитись відео 04:21 Поділитись Єдина жінка в Україні, яка коментує футбол на Євро-2020 (21.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vIEs Єдина жінка в Україні, яка коментує футбол на Євро-2020 (21.06.2021)