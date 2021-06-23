 Євро-2020: визначилися усі учасники 1/8 фіналу, Німеччина та Україна серед них | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Євро-2020: визначилися усі учасники 1/8 фіналу, Німеччина та Україна серед них

Німці у драматичному матчі в Мюнхені зіграли унічию 2:2 з угорцями та виходять у плей-оф. Вийшли у наступну стадію і збірні Франції та Португалії, які теж зіграли 2:2.

Леон Ґорецка (л)

Леон Ґорецка (л)

На Євро-2020 визначилися усі учасники 1/8 фіналу. В останніх матчах третього туру групового етапу в групі F, що відбулися ввечері у середу, 23 червня, збірна Німеччина на стадіоні "Арена Мюнхен" зіграла унічию з командою Угорщини з рахунком 2:2 та посіла друге місце у групі. В паралельному матчі у Будапешті збірні Франції та Португалії теж завершили матч унічию 2:2.

Результативна драма у Мюнхені

У матчі в Мюнхені, який привернув до себе увагу також палкими дискусіями щодо підсвічування стадіону у веселкові кольори, на 11-ій хвилині атакувальний півзахисник угорців Роланд Шаллаі відкрив рахунок, переправивши м'яч головою у ворота Мануеля Ноєра (Manuel Neuer). Гол викликав шквал емоцій у кількох тисяч вболівальників з Угорщини серед 14-ти тисяч глядачів на стадіоні.

Намагання німців зрівняти рахунок упродовж тривалого часу не давали результату. Лише на 66-ій хвилині нападник Кай Гаверц (Kai Havertz) після помилки воротаря угорців головою зрівняв рахунок.

Однак нічия, яка виводила у плей-оф німців, протрималася недовго: одразу після розіграшу м'яча з центра поля угорці провели блискучу атаку - Андраш Шефер, випередивши Ноєра, також головою вивів свою команду вперед. Німецька збірна, яка опинилася на межі вильоту з турніру, знову кинулася зрівнювати рахунок. І це вдалося на 84-ій хвилині півзахиснику "бундестіму" Леону Ґорецка (Leon Goretzka), який з меж штрафної потужним ударом відправив м'яч у ворота угорців.

Франція та Португалія теж зіграли унічию

В іншому матчі групи збірні Франції та Португалії, які грали у фіналі попереднього Чемпіонату Європи 2016 року, також завершили матч унічию 2:2. Кріштіану Роналду на 31-ій хвилині реалізував пенальті та вивів чинних чемпіонів Європи вперед. Утім, два голи Каріма Бензема забезпечили лідерство французам. Однак на 60-ій хвилині Роналду знову з пенальті зрівняв рахунок.

Цей результат забезпечив французам перше місце у групі з 5-ма очками, німці - другі з 4-ма балами, португальці з такою ж кількістю пунктів проходять у плей-оф з третього місця.

Україна також пройшла в 1/8 чемпіонату

Раніше цього дня у групі E шведи перемогли поляків 3:2, а іспанці розгромили словаків 5:0. Завдяки цим результатам збірна України пройшла у плей-оф як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця у групах.

Таким чином, у 1/8 фіналу Євро-2020 зіграють: Уельс-Данія, Італія-Австрія, Нідерланди-Чехія, Бельгія-Португалія, Хорватія-Іспанія, Франція-Швейцарія, Англія-Німеччина, Швеція-Україна.

Українці зіграють зі шведами у Глазго на "Гемпден Парку" 29 червня.  

  • Лондон - стадіон Уемблі

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Лондон - стадіон "Вемблі"

    Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

  • Мюнхен - Allianz Arena

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Мюнхен - Allianz Arena

    Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

  • Рим - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Рим - Олімпійський стадіон

    Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

  • Баку - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Баку - Олімпійський стадіон

    Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

  • Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

  • Копенгаген - стадіон Паркен

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Копенгаген - стадіон "Паркен"

    "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Амстердам - Йоган Кройф Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Амстердам - "Йоган Кройф Арена"

    Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

  • Бухарест - Національний стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Бухарест - Національний стадіон

    Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Севілья - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Севілья - Олімпійський стадіон

    Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

  • Будапешт - Пушкаш Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Будапешт - "Пушкаш Арена"

    Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

  • Глазго - стадіон Гемпден-Парк

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"

    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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