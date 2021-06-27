Бельгія вибила з Євро-2020 чинних чемпіонів Європи

Збірна Бельгії в одній восьмій фіналу Євро-2020 перемогла з рахунком 1:0 чинних чемпіонів Європи - збірну Португалії - та пройшла до чвертьфіналу турніру. Матч відбувся в неділю, 27 червня, в Севільї.

Єдиний гол у зустрічі на 42-й хвилині з-поза меж штрафного майданчика забив півзахисник бельгійської збірної та дортмундської "Боруссії" Торган Азар. Цей удар став єдиним у площину воріт португальців за весь матч - решту гри ігровою перевагою володіла збірна Португалії, мала низку гольових моментів, але забити гол їй так і не вдалося. "Ми сьогодні перемогли чемпіонів Європи, хоч у другому тайму нам і було дуже важко. Тоді ми вже не володіли так довго м'ячем та мусили багато бігати. Али ми пройшли далі", - заявив Азар після матчу німецькому телеканалу ARD.

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У чвертьфіналі бельгійці зустрінуться в п'ятницю, 2 липня, в Мюнхені зі збірною Італії. Зараз Бельгія посідає перше місце в рейтингу збірних ФІФА.

Раніше 27 червня завершився ще один матч однієї восьмої фіналу Євро-2020, в якому збірна Чехії несподівано переграла з рахунком 2:0 збірну Нідерландів.

Нагадаємо, що збірна України зіграє матч однієї восьмої фіналу проти збірної Швеції у вівторок, 29 червня, в Глазго.