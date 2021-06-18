 Влада Петербурга не пов′язує футбол зі збільшенням заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Влада Петербурга не пов'язує футбол зі збільшенням заражень коронавірусом

Губернатор Санкт-Петербурга пояснив, що іноземні вболівальники на матчах Євро-2020 мали негативні ПЛР-тести, а багато хто з персоналу на стадіонах вакцинувався.

Польські футбольні вболівальники у Санкт-Петербурзі 23 червня

Польські футбольні вболівальники у Санкт-Петербурзі 23 червня

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов не вважає, що Чемпіонат Європи з футболу сприяв зростанню кількості заражень коронавірусом у місті, де пройшли шість матчів турніру. "Футбол тут не винен (...) Прийшов новий штам", - сказав Бєглов в ефірі телеканалу "78" у четвер, 24 червня.

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За його словами, іноземні вболівальники повинні були пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус після прибуття, а багато хто з обслуговуючого персоналу, правоохоронців і волонтерів вакцинувалися. Також він стверджує, що у фан-зоні люди дотримуються протиепідемічних правил.

Збільшення числа смертей від COVID-19

Згідно з оприлюдненими даними станом на 24 червня, у Санкт-Петербурзі число смертей від COVID-19 другий день поспіль перевищувало кількість жертв у Москві. У Петербурзі за добу впродовж 23 червня зафіксували 99 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19, а також 1143 нових зараження коронавірусом.

Тим часом добовий показник смертей від наслідків коронавірусу в Москві 24 червня досяг максимального значення від початку пандемії - 92. Також у Москві офіційно виявили 8598 нових випадків інфікування.

Максимальний добовий приріст заражень в Росії з січня

По всій Росії, за останніми даними, станом на 24 червня добовий приріст нових інфікованих становив 20182 випадки. Це - максимальний показник з кінця січня. Кількість померлих за добу, за офіційними даними, становила 568 людей.

Останніми тижнями в Росії спостерігається значне зростання кількості інфікованих коронавірусом, при цьому найбільше нових випадків виявляють у Москві і Санкт-Петербурзі. Водночас в країні від коронавірусу щепили близько 10 відсотків. На цьому тлі дедалі більше російських регіонів вводять обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення.

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