Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа"

Колишній тренер збірної України та футболіст Андрій Шевченко став головним тренером італійської футбольної команди "Дженоа" з міста Генуя. Угода розрахована до 30 червня 2024 року, повідомляє у неділю, 7 листопада, офіційний сайт ФК "Дженоа".

"Давайте розпочнемо цю нову пригоду разом, щоб повернути "Дженоа" на рівень, який відповідає його історії", - написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб Італії, заснований у 1893 році. У вересні цього року ФК перейшов у властність американської інвестиційної компанії 777 Partners, яка планує розвивати команду.

Шевченко замінив італійця Давіде Баллардіні, який був головним тренером команди з грудня 2020 року і не зміг показати високий результат. Після 12 турів футбольного чемпіонату Італії Серії А, де виступають найсильніші команди країни, "Дженоа" знаходиться на 17 місці у турнірній таблиці. Єдину перемогу в сезоні команда здобула у вересні. Всього в Серії А змагаються 20 команд, три останні з яких за підсумком сезону опускаються до нижчої ліги - у Серію Б.

Наступна гра "Дженоа" відбудеться 21 листопада з римською командою "Рома". Ймовірно, це буде дебютний матч Шевченка на посаді тренера ФК.

Читайте також: Андрій Шевченко і золото Абрамовича

Досвід Шевченка в якості керманича збірної

Робота із "Дженоа" - перший досвід для Шевченка у клубному футболі. Після завершення кар'єри футболіста він був тренером української національної збірної з 2016 до 2021 року. З Шевченком збірна України дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу, який відбувся цього року.

1 серпня Шевченко повідомив про закінчення контракту, подякувавши гравцям та уболівальникам. Однак у вересні на пресконференції він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною, але не отримав пропозицію від Української асоціації футболу. З 18 серпня обов'язки головного тренера збірної України виконує Олександр Петраков.

Читайте також: Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів