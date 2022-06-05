 Україна планує у серпні відновити футбольні чемпіонати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

Україна планує у серпні відновити футбольні чемпіонати

Усі внутрішні футбольні чемпіонати були достроково завершені через російську війну в Україні, тепер національна федерація разом із ФІФА та УЄФА готується відновити їх.

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Україна планує у серпні відновити змагання в рамках національних футбольних чемпіонатів. Про це інформагентству у суботу, 4 червня, повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

За його словами, план відновлення футбольних чемпіонатів вже схвалено президентом України Володимиром Зеленським. "Ми говорили про те, яку силу має футбол, допомагаючи людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не у найкращому настрої. Тому ми з президентом ухвалили рішення про відновлення чемпіонату України у серпні", - сказав глава УАФ.

Павелко уточнив, що це стосується чоловічих чемпіонатів прем'єр-ліги, першого і другого дивізіонів, а також чемпіонату серед жіночих команд. Про це рішення він також повідомив президентів Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно та Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александера Чеферіна, наголосивши, що розраховує на їхню підтримку. "Ми обговорюємо деталі", - заявив Павелко.

Національні футбольні чемпіонати України призупинили у лютому цього року відразу після російського вторгнення. У квітні сезон 2021/2022 офіційно оголосили завершеним.

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