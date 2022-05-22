"Лейпциг" уперше в історії виграв Кубок Німеччини з футболу

Матч між клубами "Лейпциг" та "Фрайбург" у фіналі Кубка Німеччини з футболу, що пройшов у суботу, 21 травня, у Берліні на Олімпійському стадіоні, завершився перемогою "Лейпцигу". Цей футбольний клуб уперше в історії став переможцем турніру.

Рахунок було відкрито у першому таймі. На 19-й хвилині відзначився півзахисник "Фрайбурга" Максиміліан Еґґештайн (Maximilian Eggestein), йому асистував Роланд Саллаї (Roland Sallai), який влучив м'яч рукою у штрафному майданчику. Еґґештайн підхопив м'яч ззаду та забив гол. Гравці "Лейпцига" бурхливо протестували, але оскільки м'яч був забитий не самим Саллаї, гол не було скасовано.

Від "Лейпцига" гол на 76-хвилинці забив півзахисник Крістофер Нкунку (Christopher Nkunku). На 57-й хвилині головний арбітр зустрічі Саша Штеґеман (Sascha Stegemann) показав червону картку захиснику "Лейпцига" Марселю Гальстенберґу (Marcel Halstenberg) за порушення правил гри.

Результат матчу вирішили пенальті

Команди не зуміли виявити переможця в основний та додатковий час зустрічі, тому гра перейшла у серію пенальті. В результаті точніше виявилися гравці "Лейпцига": матч завершився з рахунком 4:2 на їх користь завдяки успішно реалізованим пенальті півзахисників Крістофера Нкунку, Даніеля Ольмо (Daniel Olmo) та захисників Бенджаміна Хенрікса (Benjamin Henrichs) та Віллі Орбана (Willi). Команда тренера Доменіко Тедеско взяла другий за значимістю футбольний трофей у ФРН.

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"Лейпциг" втретє брав участь у фіналі Кубка Німеччини, у 2019 році команда поступилася мюнхенській "Баварії" з рахунком 0:3, у 2021 році "Лейпциг" програв "Борусії" з Дортмунда (1:4). "Фрайбург" вперше в історії брав участь у фіналі кубка країни.

Перший трофей у кар'єрі Тедеско

Доменіко Тедеско є головним тренером "Лейпцигу" з грудня 2021 року. Для 36-річного Тедеска перемога у Кубку Німеччини стала першим трофеєм у кар'єрі.

За підсумками чемпіонату Німеччини "Лейпциг" зайняв четверте місце, набравши 58 очок після 34 матчів, "Фрайбург" став шостим із 55 очками.