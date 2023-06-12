Товариський матч Німеччина - Україна: бойова нічия у Бремені

Збірна України з футболу мала непогані шанси здолати Бундестім у товариському матчі у Бремені, утім, два пропущені під завісу гри голи констатували нічию 3:3.

Збірна Німеччини з футболу зіграла внічию у товариському матчі проти збірної України. Гра, що відбулася у понеділок, 12 червня, у Бремені, завершилася із рахунком 3:3.

Рахунок у грі відкрили німці - вже на шостій хвилині матчу форвард Бундестіму Ніклас Фюллькруґ (Niclas Füllkrug) розписався у воротах Анатолія Трубіна. Проте на 18-й хвилині нападник збірної України Віктор Циганков зрівняв рахунок, а ще через п'ять хвилин автоголом у воротах власної команди відзначився німецький захисник Антоніо Рюдіґер (Antonio Rüdiger). На перерву команди пішли із рахунком 1:2 на користь українців.

У другому таймі збірній Україні вдалося збільшити свою перевагу - на 56-й хвилині дубль у воротах голкіпера німців Кевіна Траппа (Kevin Trapp) оформив Віктор Циганков. Утім, утримати переможний рахунок збірній України не вдалося - спочатку на 83-й хвилині відставання у рахунку звів до мінімуму Кай Гавертс (Kai Havertz), а згодом, вже у доданий час, остаточну рівновагу у матчі з пенальті встановив капітан Бундестіму Йозуа Кімміх (Joshua Kimmich) - 3:3.

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Матч проти збірної України став ювілейним для Бундестіму - 1000-м міжнародним матчем в історії Німецького футбольного союзу (DFB). Президент DFB Бернд Ноєндорф (Bernd Neuendorf) пояснив причини рішення провести гру саме проти українців так: "Цей матч є важливим знаком солідарності та підтримки людей у цій країні". Українська збірна залишиться у Бремені на тиждень, щоб підготуватися до майбутніх матчів у відборі до чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальти, які пройдуть 16 та 19 червня відповідно.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який був присутній на матчі, назвав гру проти України "знаком дружби та солідарності". "І ми також повинні сподіватися, що Україна рішуче змінить хід війни протягом найближчих тижнів", - висловив надію німецький президент.

Товариська гра проти збірної Німеччини стала дебютною для нового тренера збірної України Сергія Реброва, якого було призначено на цю посаду 7 червня.