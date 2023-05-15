Футбольний функціонер ФРН вибачився за пост про Зеленського
Павло Мильников | Віолетта Чайковська
25 хв. тому
Віцепрезидент Німецької футбольної спілки назвав Зеленського "колишнім українським актором" і поскаржився на заходи безпеки, спричинені його візитом до Берліна. Глава спілки засудив ці висловлювання.
https://p.dw.com/p/4RNjc
Реклама
Віцепрезидент Німецької футбольної спілки (Deutscher Futball-Bund) Герман Вінклер (Hermann Winkler) у понеділок, 15 травня, перепросив за власний пост у соціальній мережі Instagram про президента України Володимира Зеленського.
У цьому повідомленні, розміщеному напередодні, німецький футбольний функціонер назвав Зеленського "колишнім українським актором" і поскаржився на безпрецедентні заходи безпеки до візиту президента України в столицю ФРН. Берлін був "значною мірою оточений", а доступ до річки "Шпрее частково закритий для туристів", нарікав Вінклер.
Віцепрезидент Німецької футбольної спілки викликав роздратування
Президент Німецької футбольної спілки Бернд Ноєндорф (Bernd Neuendorf) назвав такі слова "нестерпними", "образливими", "несумісними з принципами" спілки та повідомив, що провів зі своїм заступником бесіду.
Пізніше Вінклер видалив запис і пояснив у Facebook, що зробив його "в дуже емоційних умовах біля меморіалу в Трептов-парку". Він вибачився за пост і за "викликане роздратування", а також засудив "війну (Росії проти України. - Ред.) і путінську агресію". Водночас він додав: "Однак я не згоден з усім, що робить Зеленський".