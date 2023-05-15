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Візит президента України Володимира Зеленського в Берлін 14 травня.
Германа Вінклера обурили безпрецедентні заходи безпеки до візиту президента України Володимира Зеленського в Берлін 14 травня.Фото: Christophe Gateau/dpa/dpa-Pool/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Футбольний функціонер ФРН вибачився за пост про Зеленського

Павло Мильников | Віолетта Чайковська
25 хв. тому

Віцепрезидент Німецької футбольної спілки назвав Зеленського "колишнім українським актором" і поскаржився на заходи безпеки, спричинені його візитом до Берліна. Глава спілки засудив ці висловлювання.

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Віцепрезидент Німецької футбольної спілки (Deutscher Futball-Bund) Герман Вінклер (Hermann Winkler) у понеділок, 15 травня, перепросив за власний пост у соціальній мережі Instagram про президента України Володимира Зеленського.

У цьому повідомленні, розміщеному напередодні, німецький футбольний функціонер назвав Зеленського "колишнім українським актором" і поскаржився на безпрецедентні заходи безпеки до візиту президента України в столицю ФРН. Берлін був "значною мірою оточений", а доступ до річки "Шпрее частково закритий для туристів", нарікав Вінклер.

Віцепрезидент Німецької футбольної спілки Герман Вінклер
Герман ВінклерФото: Jan Kaefer/Beautiful Sports/IMAGO

Віцепрезидент Німецької футбольної спілки викликав роздратування

Президент Німецької футбольної спілки Бернд Ноєндорф (Bernd Neuendorf) назвав такі слова "нестерпними", "образливими", "несумісними з принципами" спілки та повідомив, що провів зі своїм заступником бесіду. 

Пізніше Вінклер видалив запис і пояснив у Facebook, що зробив його "в дуже емоційних умовах біля меморіалу в Трептов-парку". Він вибачився за пост і за "викликане роздратування", а також засудив "війну (Росії проти України. - Ред.) і путінську агресію". Водночас він додав: "Однак я не згоден з усім, що робить Зеленський".

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Візит Зеленського до Німеччини

14 травня Зеленський провів у Берліні переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) і канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Пізніше того ж дня Зеленський отримав Міжнародну премію імені Карла Великого в Аахені.

Збірна Німеччини з футболу 12 червня зіграє 1000-й матч в історії своїх міжнародних виступів. Бундестім у Бремені зустрінеться зі збірною України.

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