Ребров став головним тренером збірної України з футболу

Сергій Ребров підписав контракт тренера національної збірної на три роки. Він заявив, що задоволений знову працювати на Україну.

Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров. Про це в середу, 7 червня, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

"Офіційно. Сергій Ребров - головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!" - написала пресслужба асоціації у Facebook.

Як ідеться на сайті УАФ, представлення нового тренера відбулося в столичному Будинку футболу. "Я задоволений тим, що повернувся в Україну та працюватиму на нашу державу", - сказав Ребров. Він підписав контракт на три роки.

Ребров народився 3 червня 1974 року в Горлівці на Донеччині. За свою футбольну кар'єру він провів у національній збірній 75 матчів, у яких забив 15 голів.

Тренерську кар'єру Ребров розпочав розпочав у київському "Динамо": спершу працював асистентом Юрія Сьоміна та Олега Блохіна, а у 2014 році став головним тренером команди. За його тренерства клуб виграв два титули чемпіона України, два Кубки України та Суперкубок. У 2010-2011 роках Ребров був асистентом тренера національної збірної України.

У 2017 році він очолив "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії, в якому пропрацював рік. Далі протягом трьох років тренував угорський клуб "Ференцварош". Останнім його місцем роботи став клуб Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн", який Ребров очолював протягом двох років.

Перед ним з осені 2021 року збірну України тренував Олександр Петраков, а до цього протягом п'яти років - Андрій Шевченко.