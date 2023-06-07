  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
СпортУкраїна

Ребров став головним тренером збірної України з футболу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Сергій Ребров підписав контракт тренера національної збірної на три роки. Він заявив, що задоволений знову працювати на Україну.

https://p.dw.com/p/4SIh7
Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу
Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболуФото: Luka Stanzl/Pixsell/IMAGO

Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров. Про це в середу, 7 червня, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

"Офіційно. Сергій Ребров - головний тренер збірної України! Вітаємо Легенду! Бажаємо успіху!" - написала пресслужба асоціації у Facebook.

Як ідеться на сайті УАФ, представлення нового тренера відбулося в столичному Будинку футболу. "Я задоволений тим, що повернувся в Україну та працюватиму на нашу державу", - сказав Ребров. Він підписав контракт на три роки.

Ребров народився 3 червня 1974 року в Горлівці на Донеччині. За свою футбольну кар'єру він провів у національній збірній 75 матчів, у яких забив 15 голів.

Тренерську кар'єру Ребров розпочав розпочав у київському "Динамо": спершу працював асистентом Юрія Сьоміна та Олега Блохіна, а у 2014 році став головним тренером команди. За його тренерства клуб виграв два титули чемпіона України, два Кубки України та Суперкубок. У 2010-2011 роках Ребров був асистентом тренера національної збірної України.

У 2017 році він очолив "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії, в якому пропрацював рік. Далі протягом трьох років тренував угорський клуб  "Ференцварош". Останнім його місцем роботи став клуб Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн", який Ребров очолював протягом двох років. 

Перед ним з осені 2021 року збірну України тренував Олександр Петраков, а до цього протягом п'яти років - Андрій Шевченко.

Особливий матч за вихід на чемпіонат світу з футболу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники на затоплених вулицях Херсона після руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС: ЄС відправляє Україні допомогу

Катастрофи58 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Евакуація населення на Херсонщин

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Політика6 год. тому
external

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Конфлікти8 год. тому02:14 хв.
external

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Боєць із біонічним протезом руки повернувся на фронт

Суспільство8 год. тому01:47 хв.
Наслідки руйнування Каховської ГЕС

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

"Для відновлення Каховської ГЕС потрібно п'ять років"

Катастрофи21 год. тому
external

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Конфлікти6 червня 2023 р.07:15 хв.
Гребля Каховської ГЕС

Катастрофа на Каховській ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Катастрофа на Каховській ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Природа й екологія6 червня 2023 р.9 фото
На головну сторінку