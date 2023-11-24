Вперше у чоловічій Бундеслізі тренером стала жінка

Колишня футболістка Марі-Луїзе Ета увійшла до тренерського штабу чоловічої команди Бундесліги - берлінського клубу "Уніон". Такого в історії німецького футболу ще не було. 25 листопада - її перша гра у новій якості.

Колишня футболістка Марі-Луїзе Ета увійшла до тренерського штабу чоловічої команди Бундесліги - берлінського клубу "Уніон". Такого в історії німецького футболу ще не було. 25 листопада - її перша гра у новій якості.

У середині листопада берлінський футбольний клуб "Уніон" (Fußballclub Union Berlin e. V.), який посідає останнє місце в таблиці Бундесліги, оголосив про відставку тренера Урса Фішера (Urs Fischer). Виконувачем обов'язків головного тренера був призначений Марко Ґроте (Marco Grote). Роль його асистентки цієї суботи, 25 листопада, в домашньому матчі проти "Аугсбурга" (Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.) виконуватиме 32-річна Марі-Луїзе Ета (Marie-Louise Eta).

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Марі-Луїзе Ета останнім часом разом із Марко Ґроте тренувала молодіжну команду берлінського клубу "Уніон". Вона - колишня футболістка, причому визначна. У складі команди жіночого професійного футбольного клубу "Турбіне" (FFC Turbine) із Потсдаму у сезоні-2009/2010 стала переможницею Ліги чемпіонів. Тричі вона вигравала Бундеслігу. У 26 років Марі-Луїзе вирішила зайнятися тренерською роботою. "Вердер Бремен" (Sportverein Werder Bremen) став останнім клубом, за який вона грала. Після нього Марі-Луїзе розпочала тренувати юнацькі команди Німецького футбольного клубу (DFB).

Тепер вона тренує дорослих футболістів. Дотого ж, чоловіків. За словами президента клубу "Уніон" Дірка Зінґлера (Dirk Zingler), талант і покликання взагалі ніяк не пов'язані з гендерною приналежністю: "Це рішення було ухвалено не тому, що вона жінка, а тому, що вона тренер з футболу".

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Жінки не так часто тренують чоловіків. І лише в Бундеслізі

Не так багато жінок можуть про себе сказати, що професійно тренували як жінок, так і чоловіків. Одна з небагатьох - Імке Вюббенгорст (Imke Wübbenhorst), нині головна тренерка жіночої команди швейцарського клубу "Янг Бойз" (Berner Sport Club Young Boys 1898). Наприкінці 2018 року вона потрапила до заголовків газет, коли обійняла посаду головної тренерки чоловічої команди німецького клубу "Клоппенбурґ" (BV Cloppenburg), але він не грав у головній Бундеслізі. Цікаво, що в жіночій команді цього клубу Вюббенгорст та Марі-Луїза Ета разом грали два роки - і дуже успішно: спочатку у другій, а потім і у першій Бундеслізі.

"Ми були дуже схожі, - каже Вюббенгорст в інтерв'ю DW. Вже тоді вона та Марі-Луїзе прагнули стати тренерами. - Ми могли говорити про гру на вищому рівні - наприклад, про пресинг. Іноді ми стояли на полі і обговорювали, як би ми могли вирішити ту чи іншу проблему. А невдовзі ми реалізували це вже на футбольних полях як тренерки".

Імке Вюббенгорст - тренерка жіночої команди швейцарського клубу "Янг Бойз" Фото: Manuel Winterberger/Just Pictures/IMAGO

Вюббенгорст вважає, що нова роль помічниці тренера чоловічої команди клубу "Уніон" ідеально підходить для Марі-Луїзе Ети: "Вона дуже спокійна людина, вміє спілкуватися з різними типами гравців. І я думаю, що їй подобається працювати в команді на задньому плані". Ета вже навчилася справлятися із опором у чоловічому футболі. "Звичайно, я помітила, що деякі футболісти ставляться до мене по-іншому, не як до тренера-чоловіка. І це, зрозуміло, не дуже приємно, - зізналася Ета онлайн-виданню uefa.com. - Але я спробувала не звертати на це уваги та сконцентруватися на головному”.

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Робота із зірками вимагає великого почуття такту

Вюббенгорст теж переконалася в тому, що вимоги до тренера-жінки в чоловічій команді - вищі. Але нічого не залишається, окрім як якісно виконувати свою роботу: переконувати гравців "ефективними вправами під час тренувань та хорошим аналізом, сприяти їхньому подальшому розвитку". "Якщо з колишнього гравця став тренером, твоя кар'єра їх не відразу вразить. Зіркам футболу, як, наприклад, Мирославу Клозе (Miroslav Klose), було б у цьому сенсі, звісно, простіше", - зазначає Імке.

Марі-Луїзе Ета на полі - у складі SV Werder Bremen Фото: Rauch/nordphoto/picture alliance

Вюббенгорст у сезоні 2019/20 проходила стажування у клубі Бундесліги "РБ Лейпциг" (RasenBallsport Leipzig), який на той момент тренував нинішній головний тренер національної збірної Німеччини Юліан Наґельсман (Julian Nagelsmann). Потрібно мати велике почуття такту, коли працюєш із професіоналами найвищого рівня, каже Вюббенгорст: "У топ-клубах - багато іноземних гравців, у них - інший погляд на світ. Гравці там чутливіші, бо звикли бути в центрі уваги і заробляти багато грошей. І коли їх критикуєш, треба бути дуже і дуже обережним".

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Нафарбовані нігті тренувати не заважають

"У Європі - Англії, Іспанії, Німеччині - футбол, як і раніше, залишається переважно чоловічою грою, - підсумовує Вюббенгорст. - Якщо роль жінки зміниться, причому, погляд на неї в суспільстві в цілому, то стане легше. На даний момент літні чоловіки з грошима все ще вирішують, хто стане тренером, а хто - ні. Це має змінитися”.

Жінки не повинні приховувати свою жіночність, щоб вижити у чоловічому футболі, впевнена Вюббенгорст: "Я - сильна особистість, і це не залежить від моєї статі". Якось вона поцікавилася, чи можна тренувати футболістів, коли в тебе нафарбовані нігті? "Тепер я старша і досвідченіша. І думаю: чому б і ні?! Від нігтів не залежить, хороша я тренерка чи погана".