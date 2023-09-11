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СпортІспанія

Скандальний поцілунок на футболі: Луїс Рубіалес йде з посади

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
11 вересня 2023 р.

Президент футбольної федерації Іспанії оголосив про відставку через скандал з поцілунком футболістки без її згоди. Раніше він відмовлявся йти з посади, що викликало обурення у громадськості і гравців.

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Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес
Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес подав у відставкуФото: Denis Balibouse/REUTERS

Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес після тривалого опору погодився піти у відставку, підтвердила у понеділок, 11 вересня, іспанська федерація, пише dpa.

Його усунення вимагали як футболістки, так і громадськість, після того, як Рубіалес поцілував капітанку жіночої збірної Іспанії Дженніфер Ермосо в губи проти її волі. Це сталося після перемоги збірної на Чемпіонаті світу з футболу серед жінок 20 серпня.

Напередодні в інтерв'ю англійському тележурналісту Пієрсу Моргану Рубіалес сказав, що йде, бо не в змозі продовжувати свою роботу. Декількома днями раніше Ермосо подала заяву на 46-річного Луїса Рубіалеса. Прокуратура звинуватила його в сексуальному домаганні.

Рубіалес йде і з УЄФА

Також у футбольній федерації підтвердили і відставку Рубіалеса з посади віцепрезидента Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).

"Після швидкого рішення ФІФА (Міжнародної федерації футболу. - Ред.) про моє тимчасове усунення та інші ініційовані проти мене процедури стало очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду. Наполягання на очікуванні остаточного рішення і чіпляння за свою посаду не принесе нічого позитивного ні федерації, ні іспанському футболу", - йдеться у листі Рубіалеса, який напередодні оприлюднили іспанські ЗМІ.

Раніше президент публічно вибачився за свій вчинок, але категорично відкидав можливість відставки. Футболістки іспанської збірної на знак протесту оголосили страйк, а їхнього головного тренера Хорхе Вільду було відсторонено від роботи через тісні зв'язки з Рубіалесом.

Минулого тижня від Луїса Рубіалеса відмежувалась і чоловіча збірна Іспанії з футболу, назвавши його поведінку неприйнятною. ФІФА усунула Рубіалеса з посади на 90 днів, його справу розглядає іспанський спортивний адміністративний суд.

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