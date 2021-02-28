 Мюнхенська ″Баварія″ 31-й раз стала чемпіоном Бундесліги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

Мюнхенська "Баварія" 31-й раз стала чемпіоном Бундесліги

"Баварія" завоювала титул чемпіона Німеччини з футболу дев'ятий раз поспіль. У суперників команди з Мюнхена не залишилося шансів наздогнати її у турнірній таблиці.

Баварія завоювала титул чемпіона Німеччини з футболу дев'ятий раз поспіль

"Баварія" завоювала титул чемпіона Німеччини з футболу дев'ятий раз поспіль

Мюнхенський футбольний клуб "Баварія" дев'ятий раз поспіль і 31-й раз в історії Бундесліги завоював в суботу, 8 травня, титул чемпіона Німеччини. Це сталося після поразки клубу "РБ Лейпциг" від дортмундської "Боруссії" із рахунком 2:3.

У суперників мюнхенців не залишилося шансів піднятися вище другого місця в турнірній таблиці. Відрив "Баварії" від "РБ Лейпциг", що розташувався на другому місці із 64 очками, становить сім очок. Поки що за 31 матч мюнхенський клуб набрав 71 очко.

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Головний тренер "РБ Лейпциг" Юліан Наґельсман (Julian Nagelsmann) вже привітав суперників. "Вітаю з заслуженим титулом", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що тренер Гансі Флік (Hansi Flick) покине "Баварію" в кінці сезону. Для нього це - другий тріумф у Бундеслізі на цій посаді.

Раніше, в грудні 2020 року, нападник мюнхенського футбольного клубу "Баварія" Роберт Левандовскі був визнаний кращим гравцем року за версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

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