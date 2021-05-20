УЄФА не вважає порушенням веселкову пов'язку капітана збірної Німеччини

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завершила перевірку дій воротаря і капітана збірної Німеччини з футболу Мануеля Ноєра (Manuel Neuer), який кілька разів з'являвся на іграх Чемпіонату Європи з пов'язкою в кольорах веселки. Уже понад 30 років райдужний прапор є символом ЛГБТ-спільноти, тож УЄФА розцінила цей жест капітана як символ підтримки збірною ФРН різноманітності і тим самим "благої справи", повідомив Німецький футбольний союз (DFB) у неділю, 20 червня. Ноєр з'являвся з пов'язкою на матчах з Францією і Португалією в рамках групового етапу Євро-2020.

Читайте також: У Варшаві відбувся "Парад рівності" за права ЛГБТІК

Тим часом міська рада Мюнхена виступила з ініціативою підсвітити стадіон у столиці Баварії всіма кольорами веселки під час матчу між збірними Німеччини та Угорщини 23 червня. Це повинно символізувати неприйняття обмеження прав гомосексуалів, яке часто закидають прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Зараз триває місяць толерантності щодо ЛГБТ-спільноти (так званий Pride Month. - Ред.), нагадав глава Об'єднання лесбійок і гомосексуалів в Німеччині (LSVD) Крістіан Рудольф (Christian Rudolph), який є також контактною особою з питань громадської та статевої різноманітності в DFB.

Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

Це не перша акція збірної Німеччини, яка має на меті привернути увагу до прав людини. Німецькі футболісти в березні перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2022 року проти команди Ісландії вийшли на поле в чорних футболках, на кожній з яких була зображена одна біла буква. Коли ж футболісти вишикувалися в лінію, літери утворили словосполучення Human rights ( "права людини"). Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) вирішила тоді не застосовувати будь-які санкції щодо збірної ФРН.