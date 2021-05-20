Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про "серйозну проблему" в ЄС навколо Угорщини. "Існують дуже глибокі, дуже різні уявлення", - заявила Меркель на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю, 25 червня, щодо нещодавно ухваленого угорського закону, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді. На саміті ЄС 24-25 червня Будапешт знову гостро критикували через цей документ.

Меркель нагадала про те, що Євросоюз - не просто спільний ринок, але й спільні цінності, передає слова канцлерки інформагенція Reuters. "Якщо їх немає, то треба говорити", - вважає Меркель.

Меркель розритикувала той факт, що новий угорський закон прирівнює інформування молоді до кримінально караної діяльності, як-то педофілії.

Меркель не підтримала критику Рютте

Глава німецького уряду не підтримала різку заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Рютте заявив, що Будапешт "має або зрозуміти, що є членом Європейського Союзу, тобто членом спільноти зі спільними цінностями, якою ми є... Або вийти (зі складу ЄС - Ред.)".

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У ЄС не існує юридичної процедури, яка б дозволяла виключити країну-члена з лав спільноти, уточнює AFP. Однак країна-член ЄС може вийти зі спільноти за власним бажанням.

Глава угорського уряду Віктор Орбан на саміті відмовився відкликати закон. Раніше Орбан заперечував, що закон спрямований проти спільнот ЛГБТІК, а також на дискримінацію секс-меншин в Угорщині.

Барлі: Угорщину майже перетворили на диктатуру

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі в інтерв'ю DW у п'ятницю назвала Угорщину державою, яка вже не є демократичною. "Ми всі спостерігали, як Віктор Орбан перетворює Угорщину на державу, яку більше не можна називати демократичною. Це тривало понад 10 років і ніхто чітко не висловлювався з цього приводу", - вважає Барлі. На її думку, ЄС не зміг запобігти перетворенню Угорщини на "майже диктатуру".

Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність.



Закон забороняє книжки, фільми та інші носії інформації, які зображують інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакету законодавства, в якому йдеться про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

Уряд Віктора Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захистити право дітей на отриману при народженні гендерну ідентичність.

Закон викликав великі суперечки. Деякі громадські організації, серед них Amnesty International, виступили проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію проти закону. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".