Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною

У ЄС не існує юридичної процедури, яка б дозволяла виключити країну-члена з лав спільноти, уточнює AFP. Однак країна-член ЄС може вийти зі спільноти за власним бажанням.
Глава угорського уряду Віктор Орбан на саміті відмовився відкликати закон. Раніше Орбан заперечував, що закон спрямований проти спільнот ЛГБТІК, а також на дискримінацію секс-меншин в Угорщині.
Барлі: Угорщину майже перетворили на диктатуру
Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі в інтерв'ю DW у п'ятницю назвала Угорщину державою, яка вже не є демократичною. "Ми всі спостерігали, як Віктор Орбан перетворює Угорщину на державу, яку більше не можна називати демократичною. Це тривало понад 10 років і ніхто чітко не висловлювався з цього приводу", - вважає Барлі. На її думку, ЄС не зміг запобігти перетворенню Угорщини на "майже диктатуру".
Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині
Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність.
Закон забороняє книжки, фільми та інші носії інформації, які зображують інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакету законодавства, в якому йдеться про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".
Уряд Віктора Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захистити право дітей на отриману при народженні гендерну ідентичність.
Закон викликав великі суперечки. Деякі громадські організації, серед них Amnesty International, виступили проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію проти закону. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Тиха революція
Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Чоловіки в уніформі
Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Братська любов
Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Солдати серед своїх
Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Водостійка туш для вій
"Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Один лише зовнішній вигляд
Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Маргіналізовані чоловіки
На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Бодіпозитив
Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність
Гниле "адамове яблуко"?
На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.