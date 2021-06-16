 Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

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Новини

Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте різко розритикував угорський закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді.

Марк Рютте різко розритикував Будапешт

Марк Рютте різко розритикував Будапешт через нещодавно ухвалений закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте різко розритикував Будапешт через нещодавно ухвалений закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді. На думку Рютте, Будапешт "має або зрозуміти, що є членом Європейського Союзу, тобто членом спільноти зі спільними цінностями, якою ми є... Або вийти (зі складу ЄС - Ред.)", цитує політика інформагенція Reuters. Рютте озвучив різку заяву на саміті ЄС, який триває у Брюсселі. Серед іншого він сказав у цьому контексті, що Угорщину слід "поставити на коліна".

У ЄС не існує юридичної процедури, яка б дозволяла виключити країну-члена з лав спільноти, уточнює AFP. Однак країна-член ЄС може вийти зі спільноти за власним бажанням.

Глава угорського уряду Віктор Орбан на саміті відмовився відкликати закон, пише AFP. Раніше Орбан заперечував, що закон спрямований проти спільнот ЛГБТІК, а також на дискримінацію секс-меншин в Угорщині.

Критика з Єврокомісії

Суперечливий угорський закон різко критикують у ЄС. Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) анонсувала рішучі кроки Брюсселя щодо Будапешта. Вона назвала закон "ганьбою" та таким, що "дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та суперечить базовим цінностям ЄС".

За словами фон дер Ляєн, у листі до угорського уряду опишуть усі правові зауваження. Якщо Угорщина не зможе усунути зауваження Єврокомісії, тоді Брюссель, найімовірніше, почне офіційну процедуру щодо порушення договору про ЄС Будапештом. Ця правова суперечка може закінчитися рішенням Суду ЄС.

Лідери 15 країн ЄС підписали лист проти дискримінації секс-меншин

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), а також 15 глав держав і урядів країн ЄС оприлюднили 24 червня спільне послання, в якому пообіцяли продовжувати боротьбу з дискримінацією сексуальних меншин у ЄС.

У посланні вказано, що в основі європейського проєкту лежать повага й толерантність. Офіційно приводом для цього листа є 52 річниця Christopher Street Day (CSD), яку святкуватимуть 28 червня.

Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Зокрема, учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон викликав великі суперечки. Громадські організації, серед яких Amnesty International, виступили проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Документ не містить чіткого визначення всіх термінів, із якими запропоновано боротися, тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином.

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    Автор: Сертан Сандерсон


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