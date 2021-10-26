Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції

Новою міністеркою середньої освіти Швеції стала 51-річна Ліна Аксельссон Кілблом. Вона стала першою трансгендерною жінкою, яка обійняла посаду міністра у цій скандинавській країні. У вівторок, 30 листопада, новий склад уряду Швеції представила Магдалена Андерссон, котра є першою жінкою на посаді прем'єр-міністра.

Ліна Аксельссон Кілблом - юристка і колишня директорка школи. Стать вона змінила у 1990-х роках, про що у 2015 році написала книгу "Ти будеш мене любити зараз?" Жінка розлучена і має двох прийомних дітей, зазначає AFP.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року ексдепутатка Бельгії, членкиня Європейського парламенту Петра Де Суттер була призначена заступницею прем'єр-міністра Бельгії і стала першою трансгендерною міністеркою в Європі.

В німецький Бундестаг на виборах, що відбулись 26 вересня 2021 року, від партії "Союз 90/Зелені" вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки Тесса Ґанзерер (Tessa Ganserer) та Найк Славік (Nyke Slawik).