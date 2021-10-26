 Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції

Трансгендерка Ліна Аксельссон Кілблом стала міністеркою в уряді першої жінки на посаді прем'єра Швеції.

Ліна Аксельссон Кілблом

Ліна Аксельссон Кілблом

Новою міністеркою середньої освіти Швеції стала 51-річна Ліна Аксельссон Кілблом. Вона стала першою трансгендерною жінкою, яка обійняла посаду міністра у цій скандинавській країні. У вівторок, 30 листопада, новий склад уряду Швеції представила Магдалена Андерссон, котра є першою жінкою на посаді прем'єр-міністра.

Ліна Аксельссон Кілблом - юристка і колишня директорка школи. Стать вона змінила у 1990-х роках, про що у 2015 році написала книгу "Ти будеш мене любити зараз?"  Жінка розлучена і має двох прийомних дітей, зазначає AFP.

Читайте також: Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Нагадаємо, у жовтні 2020 року ексдепутатка Бельгії, членкиня Європейського парламенту Петра Де Суттер була призначена заступницею прем'єр-міністра Бельгії і стала першою трансгендерною міністеркою в Європі.

В німецький Бундестаг на виборах, що відбулись 26 вересня 2021 року, від партії "Союз 90/Зелені" вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки Тесса Ґанзерер (Tessa Ganserer) та Найк Славік (Nyke Slawik).  

Дивитись відео 02:28

Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021)

Також за темою

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.

Demonstrators hold placards during a protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон 22.06.2021

Ухвалений угорським парламентом гомофобний закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн-членів у зверненні до Єврокомісії.

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК 07.08.2021

Згідно з ухваленими змінами, дитячі книги на тему ЛГБТК в Угорщині мають продавати в закритій упаковці і за 200 метрів від шкіл і церков.

Реклама

Докладно

Оксана Линів влітку у Львові відкрила скульптурну алегоричну композицію до 230-річчя Франца Ксавера Моцарта

У Львові вирують пристрасті довкола скульптури сина Моцарта

У Львівській міськраді мають розглянути петицію про демонтаж скульптури Моцарта. Інша петиція вимагає її збереження.  

DW Sendung Made in Germany | Biobauer

Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео)

Цей фермер має близько 100 корів. У нього є чіпи, доїльні роботи, автомати з продажу молока. Оце так аграрний хай-тек!  