  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаРосійська Федерація

РФ створить інститут психіатрії для "дослідження" ЛГБТ-людей

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
1 год. тому

У Росії за дорученням Путіна створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей, повідомив міністр охорони здоров'я під час обговорення законопроєкту "про заборону зміни статі" в РФ.

https://p.dw.com/p/4Seol
Зображення Путіна на демонстрації за захист прав ЛГБТ-людей у Будапешті в 2021 році.
Зображення Путіна на демонстрації за захист прав ЛГБТ-людей у Будапешті в 2021 році.Фото: GERGELY BESENYEI/AFP/Getty Images

У РФ за дорученням президента Володимира Путіна створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей, пишуть російські ЗМІ в п'ятницю, 16 червня.

Про плани створення інституту повідомив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко під час обговорення законопроєкту "про заборону зміни статі".

"Зараз є доручення президента щодо створення на базі нашого федерального центру психіатрії додаткового інституту з дослідження не тільки цих, а й низки поведінкових напрямів. Цей напрям далі також буде обов'язково взятий в наукове опрацювання", - сказав він, відповідаючи на запитання про "психологічні та психіатричні методи приведення уявлень про гендер у відповідність з реальністю".

Законопроєкт, авторами якого виступили 360 депутатів від усіх фракцій, включно зі спікером нижньої палати російського парламенту В'ячеславом Володіним, Державна дума РФ ухвалила 14 червня в першому читанні.

Читайте також: Держдума РФ схвалила законопроєкт про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Заборона "зміни статі" в Росії

Законопроєкт "встановлює повну заборону на здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі, а також унеможливлює державну реєстрацію зміни статі без операцій". Виняток становитимуть випадки вроджених фізіологічних аномалій у дітей, перелік яких затвердить уряд. Згоду на операції даватиме лікарська комісія державного закладу охорони здоров'я.

У Держдумі заявили, що в Росії зростає кількість випадків трансгендерного переходу: з 2016 до 2022 року операції зробили три тисячі людей. 

В міністерстві охорони здоров'я РФ підтримали ухвалення законопроєкту в першому читанні з умовою його доопрацювання до другого. Мурашко заявив, що "зміна статі на підставі одного лише бажання людини" - неприпустима, і таке втручання має відбуватися тільки на підставі рішення "консиліумів високого рівня". Водночас він закликав "звузити рамки", врахувавши "порушення, пов'язані з формуванням статі: вроджені, спадкові, ендокринні захворювання".

Читайте також: Найкраща російська тенісистка Касаткіна зробила камінг-аут

Легалізацію шлюбів ЛГБТ в Україні пришвидшить війна?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина

Політика30 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Конфлікти19 год. тому04:18 хв.
external

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Природа й екологія23 год. тому01:21 хв.
Водою підтопило сміттєзвалища, могильники та склади з невикористаними пестицидами

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Катастрофи17 год. тому
"Скасувати санкції. 100-відсотковий нейтралітет" - плакат на мітингу в Берні, 11 березня 2023

Зеленський змусив швейцарців замислитись над нейтралітетом

Зеленський змусив швейцарців замислитись над нейтралітетом

Політика18 год. тому
Ukraine Reportage aus Cherson

Херсон: вода відступила, повертатись нікуди

Херсон: вода відступила, повертатись нікуди

Катастрофи19 год. тому19 фото
У залі Бундестагу (архівне фото)

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

Політика19 год. тому
На головну сторінку