РФ створить інститут психіатрії для "дослідження" ЛГБТ-людей

У Росії за дорученням Путіна створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей, повідомив міністр охорони здоров'я під час обговорення законопроєкту "про заборону зміни статі" в РФ.

У РФ за дорученням президента Володимира Путіна створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей, пишуть російські ЗМІ в п'ятницю, 16 червня.

Про плани створення інституту повідомив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко під час обговорення законопроєкту "про заборону зміни статі".

"Зараз є доручення президента щодо створення на базі нашого федерального центру психіатрії додаткового інституту з дослідження не тільки цих, а й низки поведінкових напрямів. Цей напрям далі також буде обов'язково взятий в наукове опрацювання", - сказав він, відповідаючи на запитання про "психологічні та психіатричні методи приведення уявлень про гендер у відповідність з реальністю".

Законопроєкт, авторами якого виступили 360 депутатів від усіх фракцій, включно зі спікером нижньої палати російського парламенту В'ячеславом Володіним, Державна дума РФ ухвалила 14 червня в першому читанні.

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Заборона "зміни статі" в Росії

Законопроєкт "встановлює повну заборону на здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі, а також унеможливлює державну реєстрацію зміни статі без операцій". Виняток становитимуть випадки вроджених фізіологічних аномалій у дітей, перелік яких затвердить уряд. Згоду на операції даватиме лікарська комісія державного закладу охорони здоров'я.

У Держдумі заявили, що в Росії зростає кількість випадків трансгендерного переходу: з 2016 до 2022 року операції зробили три тисячі людей.

В міністерстві охорони здоров'я РФ підтримали ухвалення законопроєкту в першому читанні з умовою його доопрацювання до другого. Мурашко заявив, що "зміна статі на підставі одного лише бажання людини" - неприпустима, і таке втручання має відбуватися тільки на підставі рішення "консиліумів високого рівня". Водночас він закликав "звузити рамки", врахувавши "порушення, пов'язані з формуванням статі: вроджені, спадкові, ендокринні захворювання".

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