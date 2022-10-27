Дума РФ схвалила законопроєкт про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Російські депутати схвалили в першому читанні законопроєкт про повну заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин". Не можна буде поширювати матеріали, які пропагують "нетрадиційні сексуальні відносини".

Депутати Державної думи РФ у четвер, 27 жовтня, у закритому режимі підтримали в першому читанні законопроєкт про повну заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин". Документ одноголосно підтримали всі 400 присутніх на засіданні депутатів (загалом їх у Думі 450. - Ред.).

Законопроєкт розширює дію закону про заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх", який Держдума ухвалила в 2013 році. Нові поправки забороняють "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" тепер уже серед повнолітніх.

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Агрегаторам новин забороняється поширювати матеріали, які пропагують "нетрадиційні сексуальні відносини та (або) переваги". Така сама заборона поширюється і на аудіовізуальні сервіси, власників ЗМІ та соціальних мереж. Депутати також мають намір заборонити видачу прокатних посвідчень фільмам, які нібито містять відповідну "пропаганду".

Схвалений законопроєкт забороняє не лише "пропаганду", а й демонстрацію "нетрадиційних сексуальних стосунків та переваг" у рекламі та доступних дітям матеріалах.

Крім того, посилюється покарання за порушення заборони: фізичним особам може загрожувати штраф до 400 тисяч рублів, за поширення інформації про одностатеві стосунки серед дітей - до 200 тисяч рублів, за "пропаганду" серед неповнолітніх через інтернет або ЗМІ - до 800 тисяч рублів, а для юридичних осіб - до 10 мільйонів рублів. Суд також може призупинити на строк до 90 діб діяльність компаній-порушників закону.

Друге читання законопроєкту заплановане на листопад.

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Книговидавці та організатори ЛГБТ-кінофестивалю стурбовані

Перед засіданням автори законопроєкту розповіли журналістам, що отримали підтримку з боку глави Російської православної церкви Кирила.

Тим часом Російський книжковий союз вказав на непередбачуваність наслідків остаточного ухвалення законопроєкту. На його думку, окремі моменти творів класичної російської літератури можуть бути неоднозначно розцінені новим законодавством, а саме: подружні зради в "Анні Кареніній" Льва Толстого, сексуальне насильство в "Тихому доні" Михайла Шолохова і "педофілія" в "Лоліті" Володимира Набокова.

Своєю чергою організатори ЛГБТ-кінофестивалю "Бок о бок" закликали скасувати закони, які порушують права ЛГБТ+ осіб. "Поки що незрозуміло, як саме цей закон працюватиме. Але його дія точно торкнеться кіноіндустрії, ЗМІ, сайтів та соцмереж. Можливо, торкнеться роботи різних фестивалів, виставок і театрів. А також вплине на книжковий бізнес, стрімінгові сервіси та концерти", - наголошується в їхній заяві.

За дев'ять років дії закону про заборону "пропаганди одностатевих відносин серед неповнолітніх" у РФ його порушниками визнавали як пересічних активістів, так і відомих блогерів та великі компанії. У 2019 році у Комсомольську-на-Амурі за адміністрування ЛГБТ-френдлі груп у соцмережах заарештували місцеву активістку Юлію Цвєткову. В 2021 році суд виписав штраф у мільйон рублів телеканалу МУЗ-ТВ за ефір, в якому блогер Даня Мілохін з'явився у сукні-смокінгу. Цього року Лефортівський суд Москви на 120 тисяч рублів оштрафував журналіста Юрія Дудя за інтерв'ю з відкритим геєм Федором Павловим-Андрійовичем.

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