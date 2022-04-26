 У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через ″ЛГБТ-пропаганду″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

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Новини

У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через "ЛГБТ-пропаганду"

За відмову видаляти публікації про ЛГБТ-спільноту російський суд наклав штрафи на Meta та TikTok у розмірі чотирьох мільйонів та двох мільйонів рублів відповідно.

Логотипи TikTok та Facebook

Логотипи TikTok та Facebook

Суд у Москві у вівторок, 26 квітня, оштрафував компанію Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, на суму у чотири мільйони рублів через відмову компанії видаляти контент про ЛГБТ-спільноту. Платформу TikTok, яка з 6 березня сама зупинила роботу в РФ, також визнали винною у невидаленні заборонених у РФ публікацій "із пропагандою ЛГБТ-спільноти" та наклали штраф у розмірі двох мільйонів рублів.

До цього Луховицький суд Московської області зобов'язав Meta Platforms обмежити на території РФ доступ до цілої низки постів у Instagram і Facebook із так званою "пропагандою ЛГБТ-спільноти", зокрема, до кількох посилань на матеріали незалежного правозахисного проєкту "ОВД-інфо". Невдоволення Роскомнагляду також викликало невидалення компанією Meta постів, які "ображають російську владу, президента РФ і російський прапор".

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Роскомнагляд 25 грудня заблокував у РФ сайт "ОВД-Інфо" за рішенням Луховицького суду, який постановив, що "діяльність медіапроєкту спрямована на пропаганду тероризму та екстремізму". 21 березня Тверський суд Москви за позовом генпрокуратури визнав американську Meta Platforms Inc. екстремістською організацією та заборонив її діяльність з реалізації продуктів соціальних мереж Facebook та Instagram на території РФ. Заборонні заходи не поширюються на месенджер WhatsApp, що також належить Meta.

Гомофобія в Росії

Напади на ЛГБТ-спільноту - досить розповсюджене явище в Росії. У 2013 році російська Держдума ухвалила суперечливий закон проти так званої "пропаганди" гомосексуальності серед неповнолітніх. Саме на нього згодом посилалися для заборони маршів прайду та демонстрацій веселкових прапорів.

З 2020 року у російській конституції йдеться, що шлюб є ​​союзом між чоловіком і жінкою, що фактично забороняє одностатеві шлюби.

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