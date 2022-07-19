 Найкраща російська тенісистка Касаткіна зробила камінг-аут | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2022

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Новини

Найкраща російська тенісистка Касаткіна зробила камінг-аут

Касаткіна стала другою відомою російською спортсменкою, яка публічно заявила про свою гомосексуальність. Першою була футболістка Надія Карпова.

WTA Premier St Petersburg | Russische Tennisspielerin Darya Kasatkina

Найкраща російська тенісистка Дарія Касаткіна зробила камінг-аут. Про свою гомосексуальність вона розповіла в інтерв'ю спортивному блогеру Віктору Кравченку 18 липня.

"Довго жити у шафі складно і не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитися, доки не скажеш", - зазначила вона. Тенісистка також підтвердила, що має дівчину. Після інтерв'ю вона опублікувала в Instagram фото з фігуристкою Наталією Забіяко.

Касаткіній 25 років. У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) в липні вона посідала 12-те місце, маючи найбільшу кількість балів серед російських тенісисток. Касаткіна виграла чотири турніри WTA та сім турнірів Міжнародної федерації тенісу (ITF). Вона живе та тренується у Барселоні в Іспанії.

У червні про свою гомосексуальність публічно заявила футболістка Надія Карпова. Вона стала першою професійною російською спортсменкою, яка зробила камінг-аут.

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У РФ ініціюють заборону "пропаганди гомосексуальності" в кіно

Тим часом до Державної думи РФ 18 липня внесли законопроєкт про заборону "заперечення сімейних цінностей та пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин" у ЗМІ, соціальних мережах і кіно. Такі "заперечення і пропаганду" пропонується прирівняти до пропаганди війни, національної, расової чи релігійної ненависті. У пояснювальній записці до документу йдеться, що "популяризація нетрадиційних сексуальних відносин" несе для російського суспільства не меншу небезпеку, ніж пропаганда суїциду, наркотиків і екстремізму.

З липня 2013 року в Росії встановлена відповідальність за "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх". У 2017 році Європейський суд з прав людини визнав його дискримінаційним.

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  • Молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Кохання під веселковим прапором

    Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.

  • Одна з активісток під час параду в Калькутті із макіяжем веселкових кольорів

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Камінг-аут

    Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.

  • Зйомки прайду в бразильському Сан-Паулу з висоти пташиного польоту

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Найбільший прайд у світі

    Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.

  • Руки у прикрасах торкаються волосся учасника прайду в Сан-Паулу, пофарбованого у кольори веселки

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство

    Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.

  • Прайд у Нью-Йорку

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!

    Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.

  • Костюмовані учасники прайду в Мехіко

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Костюмований прайд у Мехіко

    На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.

  • Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у Флориді

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій

    Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.

  • Парад рівності у Варшаві, 25 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві

    У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.

  • Учасники прайд-параду в болгарській столиці Софії, 18 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Проти спротиву

    Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.

  • Скорбота замість святкування в Осло - учасник акції скорботи із мішенню на спині й написом Чому?

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Скорбота замість святкування в Осло

    В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.

    Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня


DW.COM

Противник ЛГБТ підпалив себе в центрі Тбілісі на знак протесту проти прайду

Поліція затримала 43 противників ЛГБТ, які намагалися зірвати Tbilisi Pride Fest. Від проведення гей-параду організатори відмовились через неможливість забезпечення безпеки учасників.  

Українці підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів перевищила необхідне мінімальне число голосів у 25 тисяч. У ЛГБТК-спільноті сподіваються на "правильні кроки" уряду на шляху до європейського вибору.  

Камінг-аут у Німеччині. Історія питання і сьогоднішній день

185 актрис і акторів у Німеччині зробили колективний камінг-аут. DW вдалося поговорити з деякими з них.  

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.  

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