Найкраща російська тенісистка Касаткіна зробила камінг-аут

Найкраща російська тенісистка Дарія Касаткіна зробила камінг-аут. Про свою гомосексуальність вона розповіла в інтерв'ю спортивному блогеру Віктору Кравченку 18 липня.

"Довго жити у шафі складно і не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитися, доки не скажеш", - зазначила вона. Тенісистка також підтвердила, що має дівчину. Після інтерв'ю вона опублікувала в Instagram фото з фігуристкою Наталією Забіяко.

Касаткіній 25 років. У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) в липні вона посідала 12-те місце, маючи найбільшу кількість балів серед російських тенісисток. Касаткіна виграла чотири турніри WTA та сім турнірів Міжнародної федерації тенісу (ITF). Вона живе та тренується у Барселоні в Іспанії.

У червні про свою гомосексуальність публічно заявила футболістка Надія Карпова. Вона стала першою професійною російською спортсменкою, яка зробила камінг-аут.

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У РФ ініціюють заборону "пропаганди гомосексуальності" в кіно

Тим часом до Державної думи РФ 18 липня внесли законопроєкт про заборону "заперечення сімейних цінностей та пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин" у ЗМІ, соціальних мережах і кіно. Такі "заперечення і пропаганду" пропонується прирівняти до пропаганди війни, національної, расової чи релігійної ненависті. У пояснювальній записці до документу йдеться, що "популяризація нетрадиційних сексуальних відносин" несе для російського суспільства не меншу небезпеку, ніж пропаганда суїциду, наркотиків і екстремізму.

З липня 2013 року в Росії встановлена відповідальність за "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх". У 2017 році Європейський суд з прав людини визнав його дискримінаційним.

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