Росія погрожує Швейцарії позовом через карикатуру на Путіна

Посольство Росії у Швейцарії заявило про намір звернутися до правоохоронних органів країни через карикатури на президента Росії Володимира Путіна, що були опубліковані у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Про це йдеться у листі на ім'я головного редактора NZZ, оприлюдненому на сайті дипмісії у суботу, 16 липня.

Приводом для звернення став матеріал від 25 червня. Статтю було присвячено мемам, пов'язаним із війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій у добірці міститься зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом "Путін - військовий злочинець".

Іншийтвіт у статті містить фотожабу, на якій російський президент сидить на унітазі. У добірку також увійшло зображення президента України Володимира Зеленського в образі Капітана Америки - героя коміксів Marvel, що у російському посольстві також визнали недоречним. "Збереглися відеозаписи вкрай неоднозначних "перфомансів" за участю майбутнього президента України із завищеним рівнем вульгарності, які ви легко можете знайти в Мережі. Проте ні, в "НЦЦ" його зображено у вигляді могутньої "Залізної людини"", - обурилися автори звернення.

Посольство РФ погрожує судовим позовом

У листі до редакції посольство РФ пише, що авторка матеріалу "переплюнула" колег текстом про "креативні" меми української фабрики тролів", доповнивши його карикатурою російського лідера з натяком на "клоунаду, ЛГБТ-спільноту та військових злочинців".

Його автори також стверджують, що Путін - "глибоко віруюча православна людина і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві". "У зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, "ні в тин, ні в ворота", - пишуть дипломати.

Використане у матеріалі визначення "військовий злочинець" стосовно Путіна дипмісія назвала "бездоказовою прямою образою".

У відомстві заявили, що такі заяви порушують 173 та 174 статті Кримінального кодексу Швейцарії (поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклеп).