Росія погрожує Швейцарії позовом через карикатуру на Путіна

Посольство Росії у Швейцарії заявило про намір звернутися до правоохоронних органів країни через карикатури на президента Росії Володимира Путіна, що були опубліковані у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Про це йдеться у листі на ім'я головного редактора NZZ, оприлюдненому на сайті дипмісії у суботу, 16 липня.
Приводом для звернення став матеріал від 25 червня. Статтю було присвячено мемам, пов'язаним із війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій у добірці міститься зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом "Путін - військовий злочинець".
Іншийтвіт у статті містить фотожабу, на якій російський президент сидить на унітазі. У добірку також увійшло зображення президента України Володимира Зеленського в образі Капітана Америки - героя коміксів Marvel, що у російському посольстві також визнали недоречним. "Збереглися відеозаписи вкрай неоднозначних "перфомансів" за участю майбутнього президента України із завищеним рівнем вульгарності, які ви легко можете знайти в Мережі. Проте ні, в "НЦЦ" його зображено у вигляді могутньої "Залізної людини"", - обурилися автори звернення.
Посольство РФ погрожує судовим позовом
У листі до редакції посольство РФ пише, що авторка матеріалу "переплюнула" колег текстом про "креативні" меми української фабрики тролів", доповнивши його карикатурою російського лідера з натяком на "клоунаду, ЛГБТ-спільноту та військових злочинців".
Його автори також стверджують, що Путін - "глибоко віруюча православна людина і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві". "У зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, "ні в тин, ні в ворота", - пишуть дипломати.
Використане у матеріалі визначення "військовий злочинець" стосовно Путіна дипмісія назвала "бездоказовою прямою образою".
У відомстві заявили, що такі заяви порушують 173 та 174 статті Кримінального кодексу Швейцарії (поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклеп).
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
"Доктор Октопутін"
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Біженці першого класу?
Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Китайські вагання
Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...
Автор: Сюзанне Кордс