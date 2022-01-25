ПАРЄ: Злочини на ґрунті гомофобії в РФ залишаються безкарними

Російська влада має подвоїти свої зусилля для того, щоб знайти та покарати винних у злочинах проти представників ЛГБТК-спільноти, вчинених у Чеченській Республіці, а також виплатити компенсацію жертвам цих злочинів. Про це йдеться в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) "Боротьба зі зростаючою ненавистю до ЛГБТК в Європі", яка була ухвалена у вівторок, 25 січня, у Страсбурзі.

Її підготував ​​доповідач від комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, бельгійський депутат від групи соціалістів Фурат Бен Шікх. У тексті документа вказується, що протягом останніх років в Європі спостерігається зростання розпалювання ненависті, насильства та злочинів на ґрунті ненависті щодо ЛГБТК. Окремо в резолюції згадується, що "широкомасштабні та найлютіші напади на права ЛГБТК останніми роками відбуваються, серед інших країн, в Угорщині, Польщі, Росії, Туреччині та Сполученому Королівстві".

Але лише рекомендації для російської влади виділено до окремого параграфу резолюції. При цьому в доповіді, що супроводжує резолюцію, наголошується, що за останні десятиліття "ніде в Європі не застосовувалося більш жахливого насильства щодо ЛГБТК, ніж у спонсорованих державою атаках на ЛГБТК, скоєних в Чечні в 2017 році".

Чинити правосуддя і надавати притулок жертвам

"Беручи до уваги кричущі порушення прав людини, вчинені проти представників ЛГБТК в Чеченській Республіці, які асамблея вже засудила у своїй резолюції від 2018 року, але які продовжують відбуватися і сьогодні", ПАРЄ закликала Російську Федерацію "подвоїти свої зусилля для переслідування та покарання осіб", які вчиняють злочини на ґрунті сексуальної орієнтації. А також "надати компенсацію жертвам" цих злочинів та гарантувати, що дії "тих, хто вчинив такі порушення прав людини, не залишаться безкарними".

Асамблея звернулася також до країн-членів Ради Європи, закликавши їх "відновити тиск" на російську владу з тим, щоб вона забезпечили "здійснення правосуддя" у справах щодо порушень прав ЛГБТК. Крім того, ПАРЄ просить країни-члени РЄ "докласти більше зусиль для того, щоб надати притулок та захист" тим, хто змушений був залишити Росію через переслідування на ґрунті "сексуальної орієнтації та статевої ідентифікації".

Читайте також: ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні

Переслідування гомосексуалів у Чечні

Вперше про переслідування гомосексуалів у Чечні повідомила "Новая газета" у квітні 2017 року. За даними видання, місцеві правоохоронці затримали і катували через підозри в гомосексуальних зв'язках близько ста людей. У публікації стверджувалося, що принаймні троє затриманих загинули внаслідок позасудової розправи. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заперечував не лише наявність таких переслідувань, а й саме існування геїв у Чечні, а також заявляв, що такі люди були б убиті своїми сім'ями.