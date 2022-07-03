Противник ЛГБТ підпалив себе в центрі Тбілісі на знак протесту проти прайду

У суботу, 2 липня, у Тбілісі завершився "Тиждень гідності" на захист прав ЛГБТ-спільноти. У столиці Грузії в парку на горі Мтацмінда відбувся фестиваль Tbilisi Pride Fest. Місце його проведення правоохоронці оточили щільним кільцем, їхня кількість перевищувала чисельність учасників прайду.

Місце проведення музичного фестивалю до останнього тримали в таємниці. Гостей фестивалю на концертний майданчик завозили спеціальні автобуси. Самостійно залишати фестиваль учасникам заборонили. Як пояснили організатори, - з міркувань безпеки.

Спроба самоспалення на знак протесту проти ЛГБТ

В ніч на 2 липня поліція затримала 26 людей, які намагалися зірвати прайд. Серед них - лідери ультраконсервативної проросійської платформи Alt-Info Зураб Махарадзе та Іраклій Мартиненко. Їх заарештували в адміністративному порядку та звинувачують в хуліганстві й непокорі поліції.

Вранці 2 липня організатори "Тижня гідності" поширили неофіційне попередження з проханням не ходити центральним проспектом Руставелі з ЛГБТ-символікою, оскільки там планувалася акція гомофобів. Близько полудня біля будівлі парламенту Грузії понад дві тисячі людей зібралися на мітинг, де вигукували образливі гасла щодо представників ЛГБТ-спільноти, наприклад, "У християнській Грузії немає місця содомітам".

Противники ЛГБТ прайду

Один із учасників цієї акції облив себе бензином і підпалив. Соратники одразу ж кинули його у фонтан на площі, після чого чоловіка госпіталізували. Пізніше свій вчинок він пояснив тим, що "не хоче жити в грішній країні".

Також противники ЛГБТ пройшли маршем до будівлі правлячої партії "Грузинська мрія", де зривали райдужні прапори та кидали їх у поліцейських. Звідти вони вирушили до представництва Європейського Союзу, де демонстративно спалили прапори ЄС і НАТО.

Надвечір, коли почали збиратися учасники фінальної частини музичного фестивалю Tbilisi Pride Fest, радикали перекрили проїжджу частину дороги, що веде до концертного майданчика. Внаслідок протистояння з поліцією заарештували ще 17 людей.

Кривава історія прайдів у Грузії

Tbilisi Pride Week-2022 складався з трьох великих заходів, які проводили на приватних територіях через загрози, що надходили від агресивних груп. Від проведення у Тбілісі гей-параду організатори відмовилися через неможливість забезпечення безпеки учасників.

У Грузії організатори заходів щодо захисту прав ЛГБТ щорічно стикаються з агресією з боку радикалів. 5 липня 2021 року противники проведення Tbilisi Pride влаштували заворушення в центрі столиці, внаслідок чого загинув телеоператор. Попри те, що кільком людям висунули звинувачення, організаторів насильства досі не затримали.

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