Російський мін'юст ініціював заборону ЛГБТ-руху в РФ

Верховний суд РФ розгляне позов міністерства юстиції про визнання "екстремістською організацією" та заборону в Росії "міжнародного громадського руху ЛГБТ".

Міністерство юстиції РФ повідомило в п'ятницю, 17 листопада, що подало до Верховного суду позов з вимогою оголосити "екстремістською організацією" та заборонити в Росії "міжнародний громадський рух ЛГБТ".

Суд почне розгляд 30 листопада.

У листопаді минулого року Державна дума РФ схвалила закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди" - поширення матеріалів, які, на думку російської влади, "пропагують нетрадиційні сексуальні відносини".

Книжкові магазини вилучили книги, які підпадають під дію закону, а з кіно, серіалів та ігор стали вирізати згадки про одностатеві стосунки.

Влітку цього року Держдума схвалила закон про "заборону зміни статі". Ним забороняється здійснювати трансгендерний перехід і змінювати гендерний маркер у державних документах. Тим, хто це вже зробив, дозволяється анулювати шлюби та забороняється всиновлювати дітей.

Під час обговорення законопроєкту міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що за дорученням президента Володимира Путіна в Росії створять інститут психіатрії для "дослідження" ЛГБТ-людей.