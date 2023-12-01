Німеччина готова частіше давати притулок ЛГБТ-людям із Росії

Заборона в РФ "руху ЛГБТ" є політичним переслідуванням, і цей факт враховуватимуть під час розгляду клопотань про притулок від росіян, заявив представник німецького міністерства юстиції.

Після рішення Верховного суду РФ, який оголосив екстремістським неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ", у Німеччині не виключають надання притулку квір-людям із Росії.

Заборону "руху ЛГБТ" у Росії враховуватимуть в процесі розгляду клопотань від громадян РФ, заявив у п'ятницю, 1 грудня, на урядовій пресконференції в Берліні офіційний представник міністерства юстиції ФРН Максиміліан Калль (Maximilian Kall).

За його словами, практичною складністю при цьому, як і раніше, залишається приїзд до Німеччини в умовах відсутності авіасполучення та різкого обмеження видачі шенгенських віз.

"Якщо у когось є можливість запросити притулок у Німеччині, то це перевірятимуть, тому що це, звісно, є питанням політичного переслідування і переслідування через сексуальну ідентичність", - сказав він.

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ЄС засудив заборону "руху ЛГБТ" у Росії

Європейський Союз засудив рішення РФ оголосити "рух ЛГБТ" поза законом і заборонити його діяльність у Росії.

Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель вказав на багаторічний утиск прав квір-людей, що наростав після приходу до влади Володимира Путіна.

Постанова ж Верховного суду РФ, за його словами, спрямована на подальше переслідування ЛГБТ-спільноти в Росії, придушення громадянського суспільства і тих, хто захищає права людини в цій країні.

"ЄС рішуче виступає проти дискримінації, забобонів і ненависті. Ми солідарні з громадянами Росії та всіма іншими, на кого негативно вплинуло це рішення. ЄС закликає Росію припинити необґрунтовані репресії, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і поважати, захищати та дотримуватися прав людини без будь-якої дискримінації", - наголосив Боррель.

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Рішення Верховного суду РФ

Напередодні Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції, визнавши неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістською організацією і заборонивши його в Росії. Рішення набуває чинності негайно.

Група правозахисних організацій зверталася до Верховного суду РФ з проханням відхилити позов, оскільки він порушує низку законів і суперечить російській конституції. "Неможливо назвати "громадським рухом" групу людей лише на тій підставі, що вони належать до якоїсь соціальної групи або оскільки їх об'єднують якісь особисті характеристики. Це було б так само абсурдно як, наприклад, назвати "громадським рухом" усіх пенсіонерів або людей певного етносу", - пояснювали в листі правозахисники.

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