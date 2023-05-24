Німеччина надала притулок 55 відмовникам із РФ

Російські відмовники від військової служби, які не хочуть воювати проти України, подали майже 2500 заявок на отримання притулку в Німеччині. З них розглянули близько 800. Схвалили 55.

З майже двох з половиною тисячі заявок від росіян на отримання політичного притулку в Німеччині через відмову брати участь у війні Росії проти України схвалили 55 прохань. Про це в середу, 24 травня, повідомляє група видань Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) із посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ (МВС) країни.

Станом на кінець квітня притулку в Німеччині попросили 2485 російських чоловіків призовного віку. Рішення ухвалили щодо 814 заяв. 55 із них схвалили, 88 відхилили, а в 671 випадку мало місце "формальне врегулювання розгляду". Як пояснює агентство KNA, до цієї категорії належать відкликання клопотань, наприклад, за Дублінською угодою. Згідно з нею, розглядати подібні заяви повинні країни першого в'їзду в Європейський Союз.

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Ще 1671 справа перебуває на розгляді. Як наголошується у відповіді німецького МВС, російські дезертири та відмовники від військової служби з міркувань совісті, які не бажають брати участь у війні, мають право подавати прохання про притулок у ФРН. Правозахисники неодноразово зазначали, що ця процедура дуже складна і відсоток позитивних рішень щодо неї дуже малий.

Депутат Бундестагу від Лівої партії Ян Корте (Jan Korte), який надіслав запит до МВС, розкритикував малу кількість схвалених заявок. "Коли понад 100 тисяч чоловіків призовного віку покидають Росію та відмовляються від путінської війни, але тільки 55 із них знаходять офіційний захист у Німеччині, щось іде не так", - сказав він RND.

На його думку, німецький уряд робить занадто мало. "Це цинічно, що федеральний уряд знищує амію (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, постачаючи зброю, а не підтримуючи дезертирство та відмову від військової служби з міркувань совісті", - сказав Корте.

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