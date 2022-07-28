Як російські військові, які відмовляються воювати в Україні, потрапляють до в'язниць "ЛНР"

Російські військові дедалі частіше відмовляються брати участь у бойових діях в Україні, кажуть правозахисники. У зв'язку з цим контрактникам дедалі частіше неформально відмовляють у бажанні залишити Україну. "Відмовників" тримають у в'язницях у населених пунктах, контрольованих бойовиками самопроголошеної "ЛНР", кажуть їхні родичі та правозахисники. Декілька батьків вирушили на Донбас, аби домогтися звільнення своїх синів. Як російські військові опиняються у в'язницях "ЛНР" і з чим там стикаються - у матеріалі DW.

Де можуть перебувати російські контрактники-"відмовники"

Багато російських військових-контрактників, яких відправили до України, утримуються в ув'язненні в неконтрольованих нині Києвом містах Луганської області. Це солдати, які або хотіли піти у відпустку за сімейними обставинами, або зовсім відмовитися воювати на території України. Такими даними із DW поділилися родичі російських контрактників та правозахисники. Загалом, за повідомленнями ЗМІ та правозахисників, лише у центрі для "відмовників" у Брянці (Луганська область - Ред.) можуть утримуватись понад двісті осіб.

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Окрім центру у Брянці, російських військовослужбовців можуть силоміць утримувати ще як мінімум у чотирьох окупованих містах України. Такі дані містяться у зверненні членів Ради з прав людини до головної військової прокуратури РФ, яке є у розпорядженні DW.

У зверненні наголошується, що до правозахисників звернулися родичі шести військовослужбовців - "відмовників". Після їхньої відмови брати участь у війні їх можуть утримувати силоміць у перерахованих містах, а також на передовій у Світлодарську. Командування не приймає подані ними рапорти та відмовляється надіслати їх до пунктів постійної дислокації.

Автори звернення, серед яких російський режисер Олександр Сокуров та журналіст Микола Сванідзе, зазначають скарги на умови утримання російських солдатів та психологічний тиск, який на них чинять старші за званням. "Отримані дані свідчать про скоєння щодо військовослужбовців злочинів - незаконне позбавлення волі, тортури та нелюдське поводження", - йдеться у документі.

Втеча з ізолятора

В результаті тиску деякі військовослужбовці відмовляються від своїх рапортів і повертаються до виконання бойових завдань. Про це розповів DW батько одного з російських контрактників, який утримується у Брянці. "Вони до цього говорили, що жодним чином не поїдуть назад на війну, нічого не підписуватимуть, - передає родич слова свого сина. - І раптом я дізнаюся, що вони їдуть на передову, не попередивши навіть батьків".

Аби переконати військовослужбовця повернутись на фронт використовують різні методи. "Насамперед погрожують кримінальними справами і тим, що відправлять на передову", - розповіла президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова. Втім, родич одного із "відмовників" розповів, що заманювати на фронт можуть і добрими умовами служби, не уточнивши, якими саме.

За інформацією DW, кілька батьків вирушили до Брянки з Росії, щоб на місці вимагати звільнення своїх дітей. За словами одного з батьків, що залишилися в Росії, який підтримує зв'язок з тими, хто поїхав до Брянки, батьки і матері з ранку до вечора проводять біля імпровізованої в'язниці пікети.

Відомий правозахисник та координатор організації "Громадянин та армія" Сергій Кривенко розповів DW, що одному з "арештантів" вдалося втекти з центру утримання та попрямувати до Росії. "Якщо протягом десяти днів військовослужбовець-контрактник повернеться до пункту постійної дислокації, то це не вважається дезертирством та самовільним залишенням частини", - зазначив Кривенко.

За звернення до журналістів карають

За словами правозахисника, умови утримання російських "відмовників" залежать від того, в якій в'язниці вони перебувають. "На початку липня повідомляли, що їх там у ямах тримали, - розповідає Кривенко. - А потім був дзвінок від родичів уже, що перевезли до інших місць, і все". Були скарги і на побиття.

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Родич військовослужбовця, який перебуває в Брянці, говорить DW, що син регулярно дзвонить йому. Найімовірніше, телефон не особистий, а загальний - із цього ж номера дзвонять також інші військовослужбовці своїм рідним. За словами співрозмовника DW, з ранку хлопців ведуть "на роботи" - але на які саме невідомо.

За оприлюднення інформації про те, що синові-військовослужбовцеві не дають покинути Україну і публічні вимоги звільнити його може бути покарання. Так, DW відомо про випадок, коли солдату в останній момент заборонили піти у відпустку через звернення батьків до журналістів.

"Жорстке порушення законів"

Перші рапорти про відмову від участі у війні почали надходити наприкінці березня, згадує Сергій Кривенко. Тоді перші частини вивели на переформування з-під Києва і військовослужбовці почали шукати контакти правозахисників, аби ті допомогли їм розірвати контракт.

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На початку липня президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова повідомляла, що близько п'яти сотень контрактників звідти відмовилися воювати в Україні та змогли повернутися додому. Видання "Верстка" днями підрахувало, що відомо про 1793 військових, які відмовилися воювати.

Утримання військових у в'язницях так званої "ЛНР" та спроби завадити їм залишити зону бойових дій пов'язані з дедалі більшою кількістю відмов, вважає Кривенко. "Це дуже жорстке порушення російських законів, - оцінює він ситуацію. - Військовослужбовця не можна затримувати та заарештовувати без суду. І судити їх може лише російський суд на території Росії".