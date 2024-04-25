ЄП просить санкції за "вибори" на окупованих територіях

Європарламент визнав вибори, що пройшли в РФ, нелегітимними і недемократичними, закликав покарати організаторів голосування на окупованих територіях України і звести до мінімуму відносини з Путіним.

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію "Про недемократичні президентські вибори в Росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території". Він просить ЄС запровадити санкції проти осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих РФ територіях України, а саме в Криму та окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За резолюцію проголосували 493 депутати, 11 виступили проти, 18 - утрималися.

Парламентарі знову наголосили, що проведення виборів на цих територіях - це грубе порушення суверенітету України та міжнародного права, висловивши жаль у зв'язку з тим, що "людей примушували голосувати в присутності озброєних російських солдатів".

Не визнавати підсумки виборів законними

Європарламент також закликав країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними. "Вони проводилися на незаконно окупованих територіях України і навіть усередині Росії не були ані вільними, ані справедливими, не відповідали елементарним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності", - ідеться в резолюції.

Застосовувати до цієї події слово "вибори" - це іронія, заявив під час дебатів у Європарламенті на цю тему 10 квітня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Від імені Європейського Союзу я хочу ще раз заявити, що рішуче засуджую нелегітимні вибори, які Росія організувала на тимчасово окупованих українських територіях", - сказав він.

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Євродепутати вважають, що слід обмежити спілкування з Володимиром Путіним темами відновлення миру в регіоні, а також гуманітарними та правозахисними цілями, такими як обмін військовополоненими, повернення депортованих дітей до України та переговори про звільнення політв'язнів. У зв'язку з цим парламентарії засуджують рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "піти наперекір ЄС і привітати Путіна з його фіктивним переобранням".

Допомога російським дисидентам

Значна частина резолюції присвячена відносинам із російською опозицією. Так, парламентарії закликають країни Євросоюзу надати гуманітарні візи та іншу підтримку російським дисидентам, яким загрожує політичне переслідування, просять створити загальну для ЄС систему багаторазових віз для правозахисників і політично переслідуваних осіб, спростити для російських дисидентів у Євросоюзі процедури реєстрації організацій та компаній, відкриття банківських рахунків і виконання інших адміністративних завдань, щоб вони могли продовжувати свою роботу у вигнанні.

Депутати закликають ЄС і його країни активно підтримувати незалежні російські організації громадянського суспільства, незалежні ЗМІ та правозахисників, а також активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією, яка виступає проти війни в Україні.

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"Радий бачити, що всі члени Європарламенту, які взяли слово під час дебатів, підтримують важливу роботу, яку ми проводимо для підтримки російських організацій громадянського суспільства, правозахисників і незалежних ЗМІ", - сказав Боррель. Він повідомив, що Євросоюз збільшує фінансування російських продемократичних антивоєнних організацій і продовжить підтримувати російських правозахисників та їхній порядок денний на міжнародних форумах із прав людини.

"Цей фарс переслідував лише одну мету"

Щодо самих президентських виборів, які відбулися в РФ 15-17 березня 2024 року, то Європейський парламент засудив усі електоральні порушення, вчинені режимом Володимира Путіна, багаторічні системні репресії та порушення громадянських і політичних прав. "Так звані президентські вибори в Росії проходили в атмосфері страху та репресій і в контексті незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України, - підкреслили євродепутати. - Не було ані справжніх альтернативних кандидатів, ані вільних ЗМІ, ані авторитетних спостерігачів, ані політичних свобод. Цей фарсовий спектакль російської влади переслідував єдину мету - створити видимість електоральної легітимності для Володимира Путіна, його політики нескінченних внутрішніх репресій і, насамперед, агресивної війни проти України".

"Електоральна перемога" Путіна з 87% голосів, що явно немислимо для вільних і чесних виборів, була досягнута на основі очевидно маніпульованих результатів із виборчих дільниць у всій Росії", - сказано в документі.

У резолюції констатується, що Конституція РФ 1993 року обмежує повноваження президента двома строками поспіль, але Путін перебуває при владі безперервно з 2000 року, знаходячи різні способи обійти це обмеження. Європарламент нагадує, що фіктивний референдум 2020 року було проведено з порушенням законів і міжнародних зобов'язань РФ, а продовження президентського строку Путіна численні експерти розглядають як неконституційне.

Євродепутат - Путіну: Ваш власний страх позбавив переконливості цю коронацію

"Кремлівський режим знищив ціле покоління російського громадянського суспільства, демократичної політичної опозиції та правозахисних організацій", - вказують євродепутати. Вони зазначають, що кількість політв'язнів у Росії, яка налічує щонайменше 1000 осіб, перевищує рівень навіть пізньорадянського періоду. У РФ більше немає безпечного простору для громадянських дій або політичної опозиції - такий висновок спецдоповідача ООН з прав людини в РФ наводиться в резолюції.

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Під час дебатів у Європарламенті на цю тему французький депутат Бернар Гетта звернувся безпосередньо до Путіна. "Ви, звичайно, президент Російської Федерації. На жаль, ви все ще ним є, тому що саме ваші імперські амбіції знову розв'язали війну в Європі і довели світ до краю прірви, - заявив він. - Але ви точно не обраний президент російського народу. Тому що ви довели цю брехню до організації виборів на анексованих територіях України, тому що єдиною передвиборчою кампанією було ваше постійне вихваляння, і тому що у вас не було суперників, крім тих, яких ви самі призначили. [...] Якби ви не боялися, що ваш народ відкине вас, ви б не встановили крижаний терор, в якому тримали своїх супротивників у в'язниці або вбивали їх. Саме ви і ваш страх перед усіма і вся позбавили цю гнітючу коронацію будь-якої переконливості".