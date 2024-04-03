Шредер побачив у Росії "вільні вибори"

На думку колишнього канцлера Німеччини, вибори в РФ є вільними, адже в країні немає "прямої заборони" на діяльність опозиції.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) вкотре став на захист Росії та її президента Володимира Путіна.

"Є вільні вибори (в Росії. - Ред.), ви не можете цього заперечувати", - сказав Шредер у документальному фільмі німецького телеканалу ARD, присвяченому його 80-річчю. Свою позицію він аргументував тим, що хоча опозиції в РФ немає, але й "прямої заборони" на її діяльності також немає.

На його думку, вважати, що в Росії немає вільного волевиявлення, так само неправильно, як і вважати, що в цій країні є демократія, вибудована за англійським зразком. Ексканцлер переконаний, що з такої причини ізолювати держави не можна, а відносини з РФ необхідно "обнулити". Він, як і раніше, виступає за "готовність до діалогу" з Москвою, передає німецьке видання n-tv у середу, 3 квітня.

Така оцінка російських виборів різко контрастує з офіційними позиціями західних країни. Вони у переважній більшості засудили їх, як "ані вільні, ані чесні". Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала їх "виборами без вибору". До цих "виборів" не допустили жодного опозиційного кандидата, а Путін, за офіційною версією, нібито отримав рекордні 87 відсотків голосів.

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Дружба з Путіним і "миротворчі ініціативи" Шредера

Минулого тижня Шредер заявив, що його дружба з Путіним могла б сприяти припиненню війни РФ проти України. Політик також виступив за відновлення посередницьких зусиль з "врегулювання конфлікту" на урядовому рівні. "Франція і Німеччина повинні взяти на себе ініціативу в цій справі. Очевидно, що війна не може закінчитися тотальною поразкою жодної зі сторін", - сказав він.

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Шредер товаришує з Путіним ще з часів роботи канцлером ФРН (1998-2005 роки), а нині працює на газопровідні компанії Nord Stream, які перебувають переважно під російським контролем. Хоча він і назвав вторгнення Росії в Україну "фатальною помилкою", втім так і не відмежувався від Путіна. Через це керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) цурається його, але членства позбавити не змогло. Провідні представники більшості інших німецьких партій теж критикують позицію Шредера.

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