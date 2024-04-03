Порошенко планує балотуватися в президенти після війни

Після завершення війни Росії проти України Петро Порошенко планує знову висувати свою кандидатуру на президентських виборах, а після вступу України в ЄС - на виборах депутатів Європарламенту.

П'ятий президент України Петро Порошенко планує взяти участь у наступних президентських виборах.

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, - так. Але для цих виборів ми, по-перше, маємо здобути перемогу", - сказав він 2 квітня в інтерв'ю каналу Al Jazeera .

Порошенко також заявив, що розраховує балотуватися до Європейського парламенту після того, як Україна вступить в Європейський Союз.

Зеленський після війни не планує йти в президенти

В Україні законодавчо заборонене проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в умовах воєнного стану, який діє від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

У листопаді 2023 року представники всіх парламентських фракцій і груп підписали меморандум, у якому також наголосили, що наступні вибори в Україні відбудуться лише після завершення війни.

Проти проведення виборів до завершення воєнного стану виступає і більшість українців, свідчить соціологія.

Втім, тема їхнього проведення регулярно підіймається у публічному просторі. Зокрема, вона активізувалась навесні, на тлі завершення п'ятирічного терміну повноважень президента Володимира Зеленського. Сам Зеленський раніше заявляв, що братиме участь у виборах президента, якщо вони відбудуться до завершення воєнного стану, але після війни - ні.

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