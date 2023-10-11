Зеленський не висуватиметься в президенти після війни

Володимир Зеленський каже що "не може втекти", поки в Україні триває війна, і тому буде балотуватися, якщо вибори проводитимуться до її завершення. Однак після війни він не планує знову йти у президенти.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність висунення своєї кандидатури на другий президентський термін.

"Якщо війна триватиме - так, якщо війна закінчиться - ні. Я не можу втекти під час війни", - цитує в середу, 11 жовтня, видання Digi24 його слова румунським ЗМІ під час візиту 10 жовтня до Бухареста.

Зеленський відмовився прогнозувати, коли саме може закінчитися війна, але висловив думку, що зараз уже навіть "не середина", а "остання частина війни". Втім, він додав, що ця частина є найважчою.

Коментуючи темпи контрнаступу, президент України зауважив, що "викликів багато, але ініціатива за нами", українська армія втрачає людей, але продовжує просуватися вперед.

Зеленський про вибори під час війни

У серпні Зеленський вже коментував можливість проведення виборів в Україні. Це, зокрема, було реакцією на слова сенатора США від Республіканської партії Ліндсі Грема, який закликав Україну провести вибори попри війну.

Зеленський зазначив, що готовий провести в Україні вибори, якщо: Верховна Рада швидко внесе зміни до Виборчого кодексу, а США чи інші донори дадуть фінансову підтримку на їхню організацію - від п'яти мільярдів гривень. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову", - додав він.

Також президент зауважив, що в такому разі передусім Європейський Союз мав би допомогти з "відкриттям інфраструктурних можливостей, яких у нас немає, щоб сім мільйонів (українських біженців. - Ред.) проголосували".

Крім того, Зеленський зазначив: "Цю демократію сьогодні захищають військові. Не дати їм можливості через війну - не чесно. Я був проти виборів тільки через це. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Ніхто поки що цю інфраструктуру не показав".

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