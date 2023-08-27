Зеленський про вибори: Закон забороняє на війні, я хотів би

Володимир Зеленський зауважив, що законодавство забороняє проводити вибори під час війни не просто так. Водночас він сказав, що "вихід є" та назвав умови.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дискусії щодо можливості проведення виборів під час війни.

"Я вважаю, що це фрагментація головного - відновлення миру в нашій державі, це точно відкидає нас трішки, всю нашу увагу забере в інший напрямок. З іншого боку, ми захищаємо демократію, тому люди говорять. Забороняти цього не можна, говорити можна все", - сказав він у інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.

Зеленський: Закон забороняє вибори під час війни не просто так

Водночас президент додав, що піднімаючи медійні теми, необхідно думати, "як це зіграє з нами і хто буде відповідати за наслідки".

"Проводити вибори згідно з законодавством заборонено (...) Люди ж не просто так це зробили. Тому що провести їх дуже складно", - продовжив він.

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Зеленський назвав умови уможливлення виборів на війні

Зеленський розповів, що говорив про це з сенатором США від Республіканської партії Ліндсі Гремом, який закликав Україну провести вибори попри війну. "Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них - вибори", - сказав президент і додав, що запропонував Грему відповідь, яку той оцінив як "адекватну і справедливу".

За словами Зеленського, він готовий провести в Україні вибори, якщо: Верховна Рада швидко внесе зміни до Виборчого кодексу, а США чи інші донори дадуть фінансову підтримку на їхню організацію - від п'яти мільярдів гривень. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову", - додав він.

Також президент зауважив, що в такому разі передусім Європейський Союз мав би допомогти з "відкриттям інфраструктурних можливостей, яких у нас немає, щоб сім мільйонів (біженців. - Ред.) проголосували".

Крім того, Зеленський зазначив: "Цю демократію сьогодні захищають військові. Не дати їм можливості через війну - не чесно. Я був проти виборів тільки через це. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Ніхто поки що цю інфраструктуру не показав".

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Зеленський: Я би хотів організувати вибори впродовж року

"Вихід є. Я до цього готовий. Я зараз публічно про це говорю. Секретів у мене ніяких немає", - резюмував президент сказане.

Він додав, що "не хотів би фантазувати" про те, що в Україні тривалий час - три, п'ять, сім років - не буде виборів.

"Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони тримаються. Я ні за що не тримаюсь. Я хотів би провести вибори. Мені подобається це зробити, коли треба, впродовж року", - підсумував Зеленський.