Зеленський про вибори: Закон забороняє на війні, я хотів би
Президент України Володимир Зеленський прокоментував дискусії щодо можливості проведення виборів під час війни.
"Я вважаю, що це фрагментація головного - відновлення миру в нашій державі, це точно відкидає нас трішки, всю нашу увагу забере в інший напрямок. З іншого боку, ми захищаємо демократію, тому люди говорять. Забороняти цього не можна, говорити можна все", - сказав він у інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.
Зеленський: Закон забороняє вибори під час війни не просто так
Водночас президент додав, що піднімаючи медійні теми, необхідно думати, "як це зіграє з нами і хто буде відповідати за наслідки".
"Проводити вибори згідно з законодавством заборонено (...) Люди ж не просто так це зробили. Тому що провести їх дуже складно", - продовжив він.
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Зеленський назвав умови уможливлення виборів на війні
Зеленський розповів, що говорив про це з сенатором США від Республіканської партії Ліндсі Гремом, який закликав Україну провести вибори попри війну. "Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них - вибори", - сказав президент і додав, що запропонував Грему відповідь, яку той оцінив як "адекватну і справедливу".
За словами Зеленського, він готовий провести в Україні вибори, якщо: Верховна Рада швидко внесе зміни до Виборчого кодексу, а США чи інші донори дадуть фінансову підтримку на їхню організацію - від п'яти мільярдів гривень. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову", - додав він.
Також президент зауважив, що в такому разі передусім Європейський Союз мав би допомогти з "відкриттям інфраструктурних можливостей, яких у нас немає, щоб сім мільйонів (біженців. - Ред.) проголосували".
Крім того, Зеленський зазначив: "Цю демократію сьогодні захищають військові. Не дати їм можливості через війну - не чесно. Я був проти виборів тільки через це. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Ніхто поки що цю інфраструктуру не показав".
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Зеленський: Я би хотів організувати вибори впродовж року
"Вихід є. Я до цього готовий. Я зараз публічно про це говорю. Секретів у мене ніяких немає", - резюмував президент сказане.
Він додав, що "не хотів би фантазувати" про те, що в Україні тривалий час - три, п'ять, сім років - не буде виборів.
"Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони тримаються. Я ні за що не тримаюсь. Я хотів би провести вибори. Мені подобається це зробити, коли треба, впродовж року", - підсумував Зеленський.