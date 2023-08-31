Зеленський: Піду на другий термін

Президент України заявив, що балотуватиметься вдруге, якщо вибори пройдуть наступного року і під час війни. Раніше він казав, що обмежиться одним терміном.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни у 2024 році. Про це він сказав у інтерв'ю португальськом громадському мовнику RTP.

"В 2024 році, якщо триватиме війна і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - цитує Зеленського видання BBC Україна.

Під час своєї передвиборої кампінії Зеленський казав, що не балотуватиметься на другий термін, а 2019 року -"що наразі не вирішив".

Зеленський про вибори під час війни

Під час інтерв'ю з Наталією Мосійчук, опублікованому 27 серпня, Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні. Це, зокрема, було реакцією на слова сенатора США від Республіканської партії Ліндсі Гремом, який закликав Україну провести вибори попри війну.

За словами Зеленського, він готовий провести в Україні вибори, якщо: Верховна Рада швидко внесе зміни до Виборчого кодексу, а США чи інші донори дадуть фінансову підтримку на їхню організацію - від п'яти мільярдів гривень. "І найголовніше: давайте тоді ризикувати разом. Спостерігачі тоді повинні бути в окопах, їх потрібно буде відправити на передову", - додав він.

Також президент зауважив, що в такому разі передусім Європейський Союз мав би допомогти з "відкриттям інфраструктурних можливостей, яких у нас немає, щоб сім мільйонів (біженців. - Ред.) проголосували".

Крім того, Зеленський зазначив: "Цю демократію сьогодні захищають військові. Не дати їм можливості через війну - не чесно. Я був проти виборів тільки через це. Я запитав, як військові зможуть проголосувати. Ніхто поки що цю інфраструктуру не показав".