Легітимність Зеленського: сумнівів немає, питання є

Повноваження президента Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня. Через вторгнення Росії та воєнний стан виборів не було. Що тепер із його легітимністю?

Володимир Зеленський - легітимний президент України чи ні? 20 травня це питання перейшло в нову юридичну площину. Через війну Росії проти України вперше в новітній історії країни виникла ситуація, коли повноваження президента мали б закінчитися, але залишаються чинними.

За Конституцією України повноваження обраного 2019 року Зеленського мали закінчитися через п'ять років після його вступу на посаду. Але виборів нового глави держави в березні не було. Через російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів. На цьому тлі Зеленський залишається президентом - поки не буде обрано нового. "Мої п'ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони тривають", - цитують у вівторок, 21 травня, українські ЗМІ інтерв'ю Зеленського агентству Reuters.

Без звернення до Конституційного суду України

Нюанс полягає в тому, що українська конституція чітко забороняє проведення парламентських виборів в умовах війни, але про заборону президентських там не сказано.

Ситуація очікувана, в Україні та на Заході легітимність Володимира Зеленського не ставлять під сумнів. "Я не думаю, що Зеленський тепер ослаблений усередині країни і на міжнародній арені", - сказав у бесіді з DW німецький публіцист, автор книг про сучасну історію України Вінфрід Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters).

"У Берліні, Парижі та Вашингтоні розуміють, що демократія, яка бореться за існування, в умовах надзвичайної ситуації відмовляється від одного зі своїх головних політичних інструментів - виборів", - каже експерт. Для Німеччини Зеленський залишається правомочним главою держави, заявила у вівторок у Києві глава німецького МЗС Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 21 травня 2024 року Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

Питання про легітимність президента обговорюються в Україні не перший місяць. Зняти їх може Конституційний суд України - вищий орган, що має на це повноваження. У лютому видання "Дзеркало тижня" писало, що в Офісі президента Зеленського нібито підготували звернення до КС із такими питаннями - чи дозволяє конституція вибори президента в умовах воєнного стану, і що з легітимністю президента після 20 травня.

У підсумку таке звернення не було надіслано. Як писало "Дзеркало тижня", багато хто в офісі Зеленського вважав, що воно запізнилося. Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC на початку травня сказав, що таке звернення "було б величезною помилкою", мовляв, це дало б привід для сумнівів, а в умовах війни це небезпечно. Міністр дав зрозуміти, що це питання можна порушувати пізніше.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков теж вважає, що час було згаяно. "Вони мали піти до конституційного суду ще 2023 року", - сказав Разумков, колишній голова виборчого штабу Зеленського і пропрезидентської партії "Слуга народу", в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, щодо нинішньої ситуації є різночитання, "чіткої відповіді в конституції немає". Нинішній спікер парламенту Руслан Стефанчук вважає інакше. "У нас немає жодних сумнівів у тому, що президент України Володимир Зеленський є легітимним", - цитують його українські ЗМІ. Тим, хто сумнівається, Стефанчук порадив звернутися до КС.

Зеленський називав умови проведення виборів

Якщо таке звернення надійде, питання легітимності Зеленського буде тісно пов'язане з проведенням виборів в умовах війни. Сам президент вважає, що це неможливо, називаючи серед причин складність організувати голосування для військових на фронті та мільйонів біженців за межами України. Проти виборів в умовах воєнного стану виступає і більшість українців. Таких близько 70 відсотків, показало проведене в лютому опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). За вибори в нинішніх умовах - 15 відсотків.

Раніше в Україні лунали припущення, що Зеленський не виключає виборів, зокрема через позицію західних партнерів. Деякі представники політичної еліти США, як сенатор від республіканців Ліндсі Грем, закликали провести вибори навіть в умовах війни.

Зеленський у серпні 2023 року дав зрозуміти, що проведення виборів можливе за певних умов, зокрема - зміни законодавства та західного фінансування. В інтерв'ю українському телеканалу 1+1 президент тоді сказав, що хотів би провести вибори "протягом року". Також Зеленський пропонував Заходу забезпечити безпеку голосування на лінії фронту і відправити туди спостерігачів.

Противники виборів під час війни наводять ще один аргумент - на їхню думку, це може дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Серед західних експертів така аргументація знаходить розуміння. "Президентські вибори впливають на необхідну під час війни єдність серед населення, - зауважив політолог Вінфрід Шнайдер-Детерс. - Президентська виборча кампанія відволікла б чинного президента від його головного завдання - виграти війну".

Вибори під час війни можуть зашкодити єдності серед населення, вважає німецький публіцист, автор книг про сучасну історію України Вінфрід Шнайдер-Детерс Фото: R.Goncharenko

Слова Зеленського про бажання провести вибори були сказані ним на тлі українського контрнаступу, до того, як восени минулого року цей наступ не досяг поставлених цілей, а популярність президента почала помітно знижуватися. З можливими виборами деякі оглядачі в Україні пов'язували і відставку в лютому 2024 року популярного головкома Збройних сил України Валерія Залужного. Опитування показували, що популярність Залужного як можливого кандидата в президенти набагато перевищує популярність Зеленського. Сьогодні за різними оцінками рівень підтримки Зеленського - близько 60-65 відсотків. Залужного нещодавно призначили послом до Великої Британії, і він поки що жодного разу не говорив про бажання стати президентом.

Бербок звинуватила Росію в "підступній грі"

Німецький політолог, експерт Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд (Andreas Umland) не бачить нічого "критичного" в новій правовій ситуації. "Я думаю, що конституційний суд підтвердив би справедливість непроведення виборів", - зазначив Умланд у розмові з DW. За його словами, схожі норми передбачені на випадок воєнного стану і в Німеччині. Якби вибори президента відбулися, Зеленський би їх знову виграв, хоча і не з таким високим результатом, як у 2019 році, вважає Умланд. Звернення до конституційного суду, як вважає експерт, відволікло б увагу і "дало б нову поживу російській пропаганді". Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Росію в "підступній грі" навколо легітимності Зеленського.

У Росії сумніви в легітимності президента України лунають давно на різних рівнях. Президент Володимир Путін під час візиту до Китаю 17 травня заявив, що відповідь має дати КС України і "сама політична та юридична система України". За його словами, для Росії це важливо "якщо справа дійде до підписання якихось документів" про закінчення війни.