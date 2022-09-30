Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 30 вересня, засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, на засіданні:

заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків,

розглянули подальший план звільнення окупованих територій,

проаналізували можливі дії РФ у найближчій перспективі,

опрацювали питання забезпечення зброєю та боєприпасами Збройних сил України на "найгарячіших напрямках".

"Ми контролюємо ситуацію", - запевнив Зеленський у Telegram.

Росія сьогодні анексує чотири окуповані регіони України

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що сьогодні о 15:00 російський президент Володимир Путін підпише договори про "приєднання до РФ нових територій". У Москву для зустрічі з Путіним уже прибули ватажки окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ.

29 вересня Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України , при тому що вони окуповані не повністю. Укази про визнання "незалежності" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", самопроголошених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, він підписав ще 21 лютого. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною операцією" для "захисту" населення Донбасу.

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Як Україна та світ реагуватимуть на російську анексію

Після анонсу Кремлем анексії українських територій Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для України.

Крім того, сьогодні на 19 годину за Києвом пресконференцію анонсував генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг. Водночас, її тема не уточнюється, тож поки невідомо, чи стосуватиметься вона рішень Путіна щодо України.

Ввечері в п'ятницю засідання проведе також Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. На ньому обговорюватимуть псевдореферендуми, проведені Росією на окупованих територіях України для приєднання їх до свого складу. Засідання скликали США та Албанія. Вони ж запропонували на розгляд Радбезу резолюцію, яка засуджуватиме такі дії РФ. Шансів на її ухвалення немає, оскільки Росія має право вето, але США намагатимуться принаймні переконати Китай та Індію підтримати її, а не утриматись від голосування, повідомляє CNN. На засіданні може виступити онлайн Зеленський.

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