  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

Віолетта Чайковська
32 хв. тому

Засідання Ставки верховного головнокомандувача України провели напередодні анексії РФ частини українських територій. На ньому розглянули подальший план звільнення окупованих територій.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-proviv-zasidanna-stavki-verhovnogo-golovnokomanduvaca/a-63296311

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 30 вересня, засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, на засіданні:

  • заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків,
  • розглянули подальший план звільнення окупованих територій,
  • проаналізували можливі дії РФ у найближчій перспективі,
  • опрацювали питання забезпечення зброєю та боєприпасами Збройних сил України на "найгарячіших напрямках".

"Ми контролюємо ситуацію", - запевнив Зеленський у Telegram.

Росія сьогодні анексує чотири окуповані регіони України

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що сьогодні о 15:00 російський президент Володимир Путін підпише договори про "приєднання до РФ нових територій". У Москву для зустрічі з Путіним уже прибули ватажки окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ.

29 вересня Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України , при тому що вони окуповані не повністю. Укази про визнання "незалежності" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", самопроголошених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, він підписав ще 21 лютого. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною операцією" для "захисту" населення Донбасу.

Читайте також: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії

Як Україна та світ реагуватимуть на російську анексію

Після анонсу Кремлем анексії українських територій Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для України.

Крім того, сьогодні на 19 годину за Києвом пресконференцію анонсував генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг. Водночас, її тема не уточнюється, тож поки невідомо, чи стосуватиметься вона рішень Путіна щодо України.

Ввечері в п'ятницю засідання проведе також Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. На ньому обговорюватимуть псевдореферендуми, проведені Росією на окупованих територіях України для приєднання їх до свого складу. Засідання скликали США та Албанія. Вони ж запропонували на розгляд Радбезу резолюцію, яка засуджуватиме такі дії РФ. Шансів на її ухвалення немає, оскільки Росія має право вето, але США намагатимуться принаймні переконати Китай та Індію підтримати її, а не утриматись від голосування, повідомляє CNN. На засіданні може виступити онлайн Зеленський.

Читайте також: Загроза ядерного удару РФ "дуже висока" - українська розвідка 

"Нас відправили на смерть"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

Конфлікти
32 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські військові на сході України, архівне фото

Російська армія: переоцінена міць

Російська армія: переоцінена міць

Конфлікти
7 год. тому
Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод

Матвійчук: Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Матвійчук: Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Політика
20 год. тому
Виступ Клауса Мюллера під час конференції Gas 2022 у Берліні

Прощавай, "Газпром": газовики ФРН планують майбутнє без РФ

Прощавай, "Газпром": газовики ФРН планують майбутнє без РФ

Економіка
1 год. тому
Пускова установка системи NASAMS у Нідерландах (фото з архіву)

Чи зможуть ЗРК NASAMS захистити українське небо

Чи зможуть ЗРК NASAMS захистити українське небо

Суспільство
1 год. тому
Герб самопроголошеної "ПМР" у Тирасполі

Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни

Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни

Політика
2 год. тому
ЄС готує восьмий пакет санкції проти Росії

Санкції проти РФ: на що спрямовані обмежувальні заходи ЄС

Санкції проти РФ: на що спрямовані обмежувальні заходи ЄС

Політика
2 год. тому
На головну сторінку